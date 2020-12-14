У юного гитариста Егора Лепешкина - новые победы
Еженедельные успешные выступления лучшего учащегося МБУДО "Детская школа искусств № 8", лауреата более 80 международных и всероссийских конкурсов, обладателя именной Губернаторской стипендии и премии мэра города Саратова "Юные дарования Саратова" Егора Лепёшкина на Международных конкурсах продолжаются!
На Международном конкурсе "ART CODE" Лепешкин Егор был удостоен Специального приза "За высокий уровень исполнительского мастерства".
На Международном конкурсе "Вековое наследие" Егор был удостоен звания Лауреата l степени.
Егор занимается в классе преподавателя Зябловой Надежды Константиновны.