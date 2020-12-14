14 декабря 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
11:48 | 14 декабря
Состоится Четвертый межрегиональный конкурс видеопроектов на иностранных языках «Галерея портретов»
10:51 | 14 декабря
Владимир Мальков в составе сборной России стал обладателем путевки в плей-офф чемпионата Европы
09:59 | 14 декабря
У юного гитариста Егора Лепешкина - новые победы
09:10 | 14 декабря
Стартовал поэтический онлайн-марафон, посвящённый творчеству Валерия Яковлевича Брюсова
15:06 | 13 декабря
Татьяна Гаранина, министр культуры Саратовской области: "Люди искусства делают все возможное, чтобы жители Саратовской области встретили новый год в отличном настроении"
13:11 | 12 декабря
"Творческие люди" Саратова повысят квалификацию в ведущих обучающих Центрах России
17:16 | 11 декабря
Михаил Романов рассказал о рассмотренных Государственной Думой законопроектах
16:30 | 11 декабря
Участников акции #МыВместе наградили памятными медалями
15:27 | 11 декабря
Операции по лазерной энуклеации предстательной железы показали врачи-урологи медцентра «УРО-ПРО»
14:24 | 11 декабря
Саратовский фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел» стал лауреатом национальной премии Russian Event Awards
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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У юного гитариста Егора Лепешкина - новые победы

Новости


Еженедельные успешные выступления лучшего учащегося МБУДО "Детская школа искусств № 8", лауреата более 80 международных и всероссийских конкурсов, обладателя именной Губернаторской стипендии и премии мэра города Саратова "Юные дарования Саратова" Егора Лепёшкина на Международных конкурсах продолжаются!

На Международном конкурсе "ART CODE" Лепешкин Егор был удостоен Специального приза "За высокий уровень исполнительского мастерства".

На Международном конкурсе "Вековое наследие" Егор был удостоен звания Лауреата l степени.

Егор занимается в классе преподавателя Зябловой Надежды Константиновны.