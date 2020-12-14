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Стартовал поэтический онлайн-марафон, посвящённый творчеству Валерия Яковлевича Брюсова

Новости


13 декабря стартовал поэтический онлайн-марафон, посвящённый творчеству знаменитого литературного деятеля, поэта и переводчика, основоположника русского символизма Валерия Яковлевича Брюсова (1873 -1924 г. г.).

"От многих поэтов Серебряного века его отличало то, что главным объектом его творчества стала не красота русской природы, а городская тема. Он родился и жил в Москве и описывал картины города, используя его многоликость, красоту.

В личности В. Я. Брюсова удачно переплетались рациональный склад ума и художественная одаренность. Он с интересом наблюдал за развитием новых направлений, но не отходил и от классических форм. Несмотря на тяготение к классике, поэзия Брюсова – это модерн с его постоянными противоречиями.

Творческое наследие В. Я. Брюсова оказало очень сильное влияние на Пастернака, Мандельштама, Гумилева и других поэтов Серебряного века, называвших его мэтром и учителем. В числе его заслуг: 80 книг стихотворений, прозы, критики и многочисленные переводы на русский язык зарубежных писателей и поэтов.

В честь 147-летия со дня рождения поэта мы предлагаем вам послушать стихотворение «Родной язык» в исполнении заведующей отделом методической работы ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» Наталии Владимировны Кузнецовой.

https://www.youtube.com/watch?v=Yz5oGG_BIvA&t=9s

Дорогие друзья, приглашаем вас стать участником поэтического марафона!

Для это вам нужно записать видеоролик с выразительным исполнением стихотворений В. Я. Брюсова (формат - MP4 , продолжительность - не более 4 минут) и прислать его на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com в период с 13 декабря по 17 декабря 2020 года. А мы опубликуем его на наших страницах в социальных сетях и официальном сайте: http://dvorez-rossiya.ru/.
В теме сообщения на электронную почту необходимо указать:
Поэтический марафон «Поэзия В. Я. Брюсова», Ф. И. О. участника марафона.

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