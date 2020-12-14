Татьяна Гаранина, министр культуры Саратовской области: "Люди искусства делают все возможное, чтобы жители Саратовской области встретили новый год в отличном настроении"

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- Национальный проект "Культура" направлен на развитие творческих проектов, поддержку условий работы людей искусства как в больших города Саратовской области, так и в глубинке. Приведу пример. С 2016 года Саратовская область участвует в конкурсе на получение субсидии на создание модернизированных кинозалов. Сумма победителю в 2020 году составила пять миллионов рублей. Победителем конкурса 2020 года стало Социально-культурное объединение Озинского района. На его базе создан модернизированный кинозал на 294 зрительных места, открытие которого запланировано на 25 декабря текущего года.Саратовская область заняла 5 позицию в рейтинге посещаемости переоборудованных кинозалов Приволжского федерального округа. Саратовская область опередила Пермский край, но уступила Башкортостану, Татарстану, Оренбургской и Нижегородской областям. Зрители Саратовской области чаще приходят в кинотеатры на просмотр отечественных кинокартин - доля киносеансов отечественных фильмов составляет 63%. Среди муниципальных модернизированных кинотеатров прокатной сети Саратовского областного методического киновидеоцентра в ноябре лучшие показатели по посещаемости продемонстрировал кинотеатр «Луч» села Питерка.Опыт по созданию модернизированных залов будет продолжен и в 2021 году. Намерение участвовать в конкурсе подтвердили семь районов: Балашовский, Екатериновский, Краснопартизанский, Новобурасский, Ровенский, Федоровский и Энгельсский.- В июне были завершены работы по созданию трех виртуальных концертных залов (ВКЗ): в Аркадакском Доме культуры и детских школах искусств в городах Шиханы и Новоузенск. На эти цели из федерального бюджета выделено 7,7 миллиона рублей. В рамках проекта для каждого объекта было закуплено качественное техническое оборудование, позволяющее проводить онлайн-концерты классической музыки: экраны, проекторы и звуковое оборудование. В настоящее время в Саратовской области работает одиннадцать виртуальных концертных залов – в городах Саратов, Вольск, Балашов, Красноармейск, Ртищево, Аркадак, Хвалынск, Пугачев. Восемь из них созданы в рамках нацпроекта «Культура». Четыре площадки, базирующиеся в детских школах искусств, используют возможности виртуального концертного зала в образовательном процессе.В 2020 году Открытие новых виртуальных залов было запланировано на сентябрь, но в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, торжественные мероприятия были перенесены. В 2021 и 2022 годах Саратовская область вновь примет участие в проекте. Виртуальные концертные залы откроются в Энгельсе и Петровске.- Современные сельские клубы очень востребованы у жителей. Они дают людям возможность творчески развиваться. Поэтому для нас очень важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались. Благодаря успешной реализации в 2019 году мероприятий федеральной программы «Культурная среда» в 2020 году удалось добиться выделения федерального финансирования на строительство и капитальный ремонт сельских ДК. По объему выделенных средств регион занимает третье место в Приволжском федеральном округе.Точно по графику завершено строительство нового Дома культуры в селе Семёно-Полтавка Ершовского района. Работы качественные, проведены в сжатые сроки. Завершен капитальный ремонт шести сельских культурно-досуговых учреждений в селах Ивановка и Николаевка Ивантеевского района, поселке Первомайский Дергачевского района, селе Калмантай Вольского района, поселке Новониколаевский Балаковского района, села Озерки Калининского на сумму 79 миллионов рублей. Благодаря нацпроекту «Культура» клубам дали вторую жизнь: обновлены фасады зданий, современный зрительный зал и фойе, помещения для библиотеки и кружковых занятий. Повсеместно заменены окна, двери, электропроводка, установлен пандус, благоустроена прилегающая территория. Закуплено необходимое оборудование. Все дома культуры введены в строй по графику.- В рамках программы в 2020 году порядка пятисот работников культуры Саратовской области приняли участие в программах повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. С этой целью они прошли обучение по наиболее актуальным программам в Центре при Саратовской консерватории. В следующем году повышение квалификации пройдут уже 762 работника культуры. Курсы будут организованы не только при СГК. Местом обучения станут центры при Краснодарском (335) и Московском (25) государственных институтах культуры, Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А.Герасимова (40). До 2024 года 3,8 тысячи работников культуры повысят свою квалификацию, что позволит обеспечить отрасль высококвалифицированными кадрами.Порадовала и насыщенная конкурсная жизнь. Для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в рамках Нацпроекта в режиме он-лайн проведен IV Межрегиональный конкурс художественных работ «Весна Победы».Кроме это были подведены итоги Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!» В нем участвовали 255 коллективов из 85 регионов страны. Ансамбль народного танца «Варенька» Городского дома культуры национального творчества города Саратова и вокальный ансамбль «Старлайт» Дворца культуры «Россия» стали дипломантами I степени. С 4 по 8 октября в Москве состоялся заключительный этап конкурса и гала-концерт, в котором приняли участие и коллективы из Саратова.- Изменение статуса ДШИ с муниципального на региональный необходимо для развития системы художественного образования. С прошлого года данная работа ведется в рамках федерального проекта «Детские школы искусств – достояние России». К 2023 году в нашем регионе будут функционировать 54 ДШИ, переданные из 37 районов области в государственную собственность. В 2020 году уже передано 12 школ искусств из 10 районов области.Переход ДШИ на региональный уровень дает образовательным организациям большие перспективы. Несомненно, улучшится качество образовательного процесса, увеличится количество обучающихся по предпрофессиональным программам. Станет возможным открытие новых отделений, и это позволит добиваться учащимся более высоких результатов в конкурсах и фестивалях различных уровней.Идет активное становление и формирование нового, единого образовательного пространства ДШИ Саратовской области. Именно на региональном уровне необходимо преобразовать систему финансовой и образовательной и деятельности ДШ. Главным в сфере художественного образования является обеспечение каждого ребенка правом на качественное обучение и овладевание основами будущей творческой профессии. Перевод школ в государственную собственность предоставит эту возможность каждой школе. Процесс передачи продолжается. Сегодня мы отрабатываем и совершенствуем процедуру перевода во всех её аспектах – юридических, финансовых, имущественных и трудовых. Отмечу, что успешному решению задач по переходу детских школ искусств области способствовало активное взаимодействие с федеральными, областными и муниципальными органами власти, общественными и профсоюзными организациями, представителями средств массовой информации. Я благодарю глав муниципальных районов за поддержку в данном вопросе. Детская школа искусств будет продолжать работу в муниципальном районе и выполнять свою образовательную функцию, но эффективность учреждения при смене статуса школы значительно возрастет.- В этом году Саратовской области впервые удалось войти в Государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», в рамках которой выделено 9,1 миллиона рублей на капитальный ремонт ДШИ поселка Сенной Вольского района и Детской художественной школы города Саратова. В художественной школе в центре Заводского района все работы завершены. Новый учебный год начался в светлом, отремонтированном здании.В школе поселка Сенной ремонт завершается. В текущем году проведены мероприятия по капитальному ремонту здания ДШИ села Святославка, ремонт системыотопления ДШИ города Калининска, противопожарные мероприятия в музыкальной и художественной школах города Красный Кут, Детских школах искусств города Новоузенска, села Ивантеевка и районного поселка Ровное.В регионе ведется масштабная работа по реализации мероприятий федерального проекта «Культура малой Родины», который включает в себя проекты «Театры малых городов», «Театры детям» и «Местный дом культуры».Всего за годы реализации проекта «Культура малой Родины» (Местный дом культуры) (2017-2020) отремонтировано 75 домов культуры.В рамках проекта «Театры малых городов» поставлены 33 спектакля в Балашовском и Вольском драмтеатрах, Балаковском ТЮЗе, областном театре оперетты, приобретено звуковое и световое оборудование. Впервые в рамках проектов театры Вольска, Балакова, Балашова и оперетты, театр кукол «Теремок» и филармония приобрели 8 единиц автотранспорта.В рамках проекта «Театры – детям» детские театры представили 32 премьеры, приобретено звуковое и световое оборудование, светодиодная панель, микроавтобус, установлено 61 новое кресло-трансформер в областной филармонии для театра «Куклы Папа Карло».- Таких событий было много. Культурная жизнь региона выдалась очень насыщенной. Несмотря на временное ограничение допуска посетителей в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, учреждения культуры области продолжали работать, предоставляя услуги в онлайн режиме.Театры, музеи, библиотеки предложили жителям региона более двухсот разножанровых виртуальных программ, основная тема которых – празднование 75-летия Великой Победы и Года памяти и славы. Всего состоялось свыше 2000 онлайн-мероприятий.Только за первый месяц работы в онлайн режиме у саратовских музеев появилось более 50 виртуальных мероприятий, которые посетили около 11 тысяч человек. В музейных соцсетях было зафиксировано рекордное количество просмотров - порядка 42 тысяч. Это было отмечено на сайте Минкультуры России.В условиях пандемии театрально-концертные учреждения провели более 200 трансляций, которые просмотрели около 2.5 млн человек. В рамках программы «Большие гастроли - онлайн» свои спектакли показали театр оперы и балета и ТЮЗ Киселева. Спектакль «Вешние воды» оперного театра по числу просмотров занял 8-е место среди всех театральных жанров и стал лучшим по признанию публики среди балетных постановок. По итогам года его онлайн версию посмотрели более трех миллионов зрителей. По итогам рейтинга портала ТурСтат театр оперы и балета вошел в десятку лучших оперных театров России по популярности учреждения и числу онлайн-трансляций в интернете.В режиме онлайн проводился сбор заявок на участие в открытом фестивале детского и юношеского кино «Киновертикаль - 2020». В режиме онлайн проведены основные программные мероприятия открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль-2020». Трансляция осуществлялась на официальном ютуб-канале фестиваля. Всего на конкурс поступило 346 заявок от 1271 киноавтора из 28 регионов России, Республик Беларусь и Казахстан, а также из Луганска и Донецка.С 12 по 20 сентября в городе Балашове состоялся IV Всероссийский фестиваль «Театральное Прихоперье» с участием Московского Губернского театра, МХТ им.А.П.Чехова, театра «Et Cetera», Театра Скорика, Московского театра имени Маяковского. Впервые в фестивале выступили Ярославский театр драмы имени Ф.Волкова и Рыбинский драматический театр.Событием стал авторский проект Е.Миронова и Ю.Башмета «Ван Гог. Письма к брату» в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы».С 11 сентября по 4 октября в Саратове в девятый раз прошел Фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Требования безопасности повлияли на формат, продолжительность и место проведения фестиваля. Местом проведения стал Исторический парк «Моя история». Ежедневно на открытой территории проводились различные мастер-классы, экскурсии по выставке археологических находок, научно-популярные лекции от ведущих отечественных ученых, викторины и многое другое.С 26 по 30 октября 2020 года в Саратове прошел X Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой. В Конкурсе приняли участие 82 солиста из 20 регионов России: Республик Бурятия и Калмыкия, Хабаровского края, Астраханской, Волгоградской, Калужской, Кировской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Томской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и др. Саратовскую область на Конкурсе представляли 19 солистов. Десятый конкурс вошел в историю как самый технологичный - впервые он проходил в онлайн формате и транслировался на самых популярных интернет-платформах: ВКонтакте, Инстаграм и Youtube. А трансляция заключительного Гала-концерта велась на портале Культура.РФ и была доступна для жителей всей России.XXXIII Собиновский музыкальный фестиваль также проходил в онлайн режиме: 13 и 14 октября прошла прямая онлайн трансляция на портале Культура.рф мероприятий фестиваля: 13 октября – программа «Они ушли, недолюбив…» с участием народного артиста России Евгения Князева; 14 октября - симфоническая программа из произведений М.Глинки,П.Чайковского и А.Онеггера. Запись мероприятий проходила на Новой сцене театра. Завершила онлайн-мероприятия Собиновского фестиваля 18 октября прямая трансляция оратории «Сказание о битве за русскую землю» советского классика Юрия Шапорина, которая в Саратове прозвучала впервые.В ноябре состоялся XXVII Международный фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». В основной конкурсной программе - 25 киноработ из России, Германии, Великобритании, Бельгии, Литвы, Перу, Греции, Мексики, Беларуси, Швейцарии. Показы состоялись с 25 ноября по 1 декабря с учетом требований Роспотребнадзора.- Безусловно, оно будет связано с завершением капитального ремонта театра кукол «Теремок». Была проведена грандиозная работа. В театре укреплен фундамент здания, проведены фасадные и кровельные работы, кардинально обновились машинерия сцены, инженерные коммуникации, система противопожарной безопасности, установлена новая система вентиляции, новые трехкамерные стекла, в зрительном зале появились высококачественные звукопоглощающие панели и удобные кресла. Теперь это современный детский театр – легкий, мобильный, неформальный, не нравоучительный, говорящий с детьми на понятном языке и на волнующие их темы.Благодаря нацпроекту "Культура" изменилось театральное пространство. Новое остекление холла добавило свет и объем. Огромный экран не только сохранил исторический барельеф с Лениным. Современные технологии позволяют транслировать на экране всю виртуальную жизнь театра. Ожила портретная галерея: вместо привычных фото - интерактивные изображения актеров и сцен из спектаклей. После капитального ремонта "Теремок " заиграл новыми красками, дизайнерскими идеями и театральными перевоплощениями.Торжественное открытие и премьеру нового спектакля «Клочки по закоулочкам» в "Теремке" готовят к 25 декабря. Решение о том, состоятся ли мероприятия, примет Роспотребнадзор.Хочу подчеркнуть, что новогодние программы подготовлены всеми учреждениями культуры и искусства. Они пройдут как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн в случае улучшения эпидемиологической ситуации. Люди искусства делают все возможное, чтобы жители Саратовской области встретили новый, 2021-ый год, в отличном настроении.Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с приближающимися новогодними праздниками. Пусть все невзгоды останутся в году уходящем. Желаю вам здоровья и ярких впечатлений от от встреч с искусством в театральных и кинозалах, сценических площадках. С наступающим!