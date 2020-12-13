"Творческие люди" Саратова повысят квалификацию в ведущих обучающих Центрах России

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С этой целью они прошли обучение по наиболее актуальным программам в Центре при Саратовской консерватории. В следующем году повышение квалификации пройдут уже 762 работника культуры. Курсы будут организованы не только при СГК. Местом обучения станут центры при Краснодарском (335) и Московском (25) государственных институтах культуры, Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А.Герасимова (40). До 2024 года 3,8 тысячи работников культуры повысят свою квалификацию, что позволит обеспечить отрасль высококвалифицированными кадрами.Фото www.novosti-saratova.ru