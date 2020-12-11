Михаил Романов рассказал о рассмотренных Государственной Думой законопроектах

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Парламентарий напомнил, что в Федеральной службе судебных приставов находится свыше 2,2 млн исполнительных производств о взыскании налогов, сборов или кредитной задолженности в отношении должников-организаций и ИП и 1,9 исполнительных производств в отношении физлиц. Михаил Романов подчеркнул: из-за коронавируса, оказывающего негативное влияние на экономику, пострадали очень многие: и предприниматели, и обычные люди. Принятый во втором чтении проект закона «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции», отмечает депутат, позволит продлить мораторий на взыскание движимого имущества должников-физлиц до 1 июля 2021 года. Также рассрочку могут получить пенсионеры и представители малого и среднего бизнеса, пострадавшие от пандемии.Михаил Романов рассказал также о принятом в первом чтении законопроекте «О мерах, направленных на недопущение использования (потребления) физическими лицами закиси азота и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По словам депутата, не единожды закись азота становилась причиной смертельных ДТП и других трагических случаев. Законопроект предлагает не только внести запрет на производство, изготовление, закупку, хранение, перевозку, пересылку, сбыт и пропаганду употребления закиси азота не по назначению, то есть не в медицинских, промышленных и технических целях, но и установить административную ответственность за пропаганду или незаконную рекламу закиси азота.