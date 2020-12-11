11 декабря 2020 ПЯТНИЦА
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Участников акции #МыВместе наградили памятными медалями

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Состоялось торжественное вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и благодарственных грамот от Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.

Эти знаки отличия из рук заместителя Председателя Правительства области - министра труда и социальной защиты области Сергея Наумова получили активисты регионального отделения ОНФ – участники масштабного волонтерского движения.

В мероприятии приняла участие министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.

В июне 2020 года Президент страны Владимир Путин подписал распоряжение об учреждении памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». 21 марта 2020 года в России стартовала Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе. Этот проект сразу же нашел своих сторонников в Саратовской области. Штаб акции организовал доставку продуктовой помощи малоимущим гражданам старше 65 лет. Получателями продуктовых наборов стали более 28000 одиноко проживающих пожилых пенсионеров.

Одним из наиболее активных участников акции стала автономная некоммерческая организация «Институт социального проектирования и экспертизы «Прогрессор». Более 1000 жителей региона подали заявки на участие в проекте в качестве волонтеров. Стать волонтерами акции изъявили желание многие представители ветеранских, военно-патриотических организаций области, волонтеры-медики, студенты, общественные деятели, предприниматели, жители региона, которые помогали пожилым и маломобильным людям бесплатно получать продукты и лекарства, выносить мусор, оплачивать услуги ЖКХ и прочее. Волонтеры не только разносили продуктовые наборы, но и оказывали психологическую и юридическую помощь, помогали медикам. Трем больницам были переданы защитные костюмы, очки, маски, респираторы и перчатки. Средства индивидуальной защиты закуплены на деньги, собранные гражданами и представителями предпринимательского сообщества.