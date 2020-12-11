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Операции по лазерной энуклеации предстательной железы показали врачи-урологи медцентра «УРО-ПРО»

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Операции по лазерной энуклеации предстательной железы показали врачи-урологи медцентра «УРО-ПРО»

В Международном медицинском центре «УРО-ПРО» г. Краснодара 21 ноября 2020 года были проведены две операции по лазерной энуклеации предстательной железы в рамках мастер-класса. Врачи-урологи клиники показали, как использовать новейший тулиевый лазер от мирового лидера «IPG Fotonics» для удаления аденомы простаты.

Основными преимуществами техники перед открытым способом удаления аденом являются риск кровопотери, сведение к нулю риска кровопотери, возможность удаления крупных аденом; послеоперационная катетеризация не более двух дней, отсутствие недержания мочи и эректильной дисфункции у пациентов после операции, послеоперационная катетеризация не более двух дней, доступность операции для мужчин любого возраста.

Операции осуществили ведущие врачи-урологи клиники «УРО-ПРО»: старший научный сотрудник НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека, кандидат медицинских наук Дымов А.М., а также заведующий операционным блоком врач-уролог Кузнецов И.И. и заведующий отделением урологии врач-уролог Симоненко Е. В.

Современные методики лечения и высокий профессионализм врачей – приоритет медцентра «УРО-ПРО».

В медицинском центре «УРО-ПРО» г. Краснодара используются исключительно современные методы лечения специалистами высокой квалификации, которые регулярно совершенствуют свои знания и навыки, осваивают новые технологии.