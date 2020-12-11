Саратовский фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел» стал лауреатом национальной премии Russian Event Awards

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Всего на соискание премии Russian Event Awards 2020 в этом году было заявлено 390 проектов из 59 регионов России и 3 зарубежных проекта, реализованных в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.Фестиваль «Палитра ремесел» с 2018 года проводится в историческом центре Саратова. В первом фестивале приняли участие порядка 150 мастеров из 16 регионов страны. В 2019 году география участников расширилась почти вдвое, он был назван визитной карточкой губернии. Кроме того, проект стал финалистом Всероссийского этапа премии Russian Event Awards 2019 и был представлен в интерактивном каталоге лучших туристических продуктов страны «Пора путешествовать по России» по версии REA на 2020 год.В текущем году из-за ограничительных мероприятий фестиваль впервые прошел в формате онлайн, набрав более 50 тыс. просмотров в сети Интернет. Была разработана лендинговая страница «Палитры ремесел», на которой в течение всего года можно посмотреть трехдневную развлекательно-познавательную программу, познакомиться с участниками фестиваля (это порядка 200 мастеров и художников из 14 регионов России, Словакии, Швейцарии, Латвии).