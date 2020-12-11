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Школьники Саратовской области набрали максимальное количество баллов по «безопасной» Олимпиаде

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Сегодня завершается Всероссийская Олимпиада на знание ПДД.

У школьников региона ещё есть возможность проверить себя на знание правил дорожного движения. Онлайн-олимпиада проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Школьники из гимназии №2 г. Балаково в подавляющем большинстве набрали максимальное количество баллов (80 из 80-ти), верно ответив на все вопросы онлайн-олимпиады. Такое количество баллов набрали 65 младшеклассников из 80 учеников гимназии, участвовавших в Олимпиаде.

«Такого результата нам удалось добиться благодаря регулярным тематическим классным часам на тему БДД. Мы проводим конкурсы рисунков, викторины. На осенних каникулах нам присылали из саратовской Филармонии видео с записанным веселым уроком по ПДД. А до пандемии к нам из Самары приезжал актер, который в игровой форме со стихами рассказывал о безопасности на дорогах», - рассказала учитель начальных классов и заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии №2 г. Балаково Оксана Евдокимова.

На олимпиаде были вопросы про световозвращающие элементы на одежде, про правила безопасного поведения в общественном транспорте и личном автомобиле, как переходить дорогу велосипедистам и другие. Для некоторых школьников эти вопросы оказались очень простыми, поскольку в ряде муниципалитетов теме пропаганды БДД уделяется особое внимание. К примеру, на базе СОШ №2 г. Красноармейска был создан консультационно-методический центр по изучению детьми общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций основ безопасности дорожного движения и методическому сопровождению.

«По сути, Центр создан для того, чтобы делиться опытом работы в направлении профилактики БДД. Сюда входит работа с работниками общеобразовательных организаций и дошкольных учреждений. Мы совместно планируем на учебный год мероприятия и затем их проводим. Сейчас у нас проходит акция по безопасности дорожного движения в зимний период» - сообщила заместитель директора по воспитательной работе СОШ №2 г. Красноармейска Галина Антонова.

Напомним, реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлена не только на приведение дорог в нормативное состояние, но и на снижение аварийности на них. Так что безопасность участников дорожного движения в таком же приоритете, как ремонт, строительство и реконструкция объектов. Поэтому, в ряде контрактов с подрядчиками прописаны такие пункты, как установка освещения, барьерных ограждений и т.д.

А в школах проходят мероприятия и уроки по пропаганде безопасности дорожного движения.