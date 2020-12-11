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Саратовская область присоединилась к Всероссийскому уроку цифры

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В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» министерством образования Саратовской области при поддержке министерства цифрового развития и связи в партнёрстве с ведущими IT-компаниями Саратова 9 декабря был проведен открытый урок для старшеклассников «Нейросети и коммуникации».

Цель нового урока – рассказать детям об основах и принципах работы нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) созданного на их базе. Представители саратовских IT-компаний в режиме видеоконференцсвязи поделились с учащимися 9-11 классов опытом построения нейросетей и проектов, связанных с искусственным интеллектом. Рассказали, как ИИ распознает предпочтения пользователей социальных сетей, обучается находить во всемирной сети нужные картинки, музыку и видеофайлы, а также о карьерных возможностях в этой области.

«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики.

В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За два года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 25 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию – при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100 стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.

«Мероприятия, подобные уроку цифры позволяют привлечь молодежь в активно развивающуюся индустрию ИТ, показать им возможности и технологии, с которыми они столкнутся после вузов, привить интерес к естественным наукам и информационным технологиям, что напрямую влияет на насыщенность рынка кадрами в области высоких технологий в области и в целом на развитие цифровой экономики в регионе», - отметил член Совета при Губернаторе области по цифровой трансформации государственного управления, менеджер проектов «Нэткрекер технолоджи», организатор ИТ событий Евгений Хорохорин.