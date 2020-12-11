11 декабря 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:16 | 11 декабря
Михаил Романов рассказал о рассмотренных Государственной Думой законопроектах
16:30 | 11 декабря
Участников акции #МыВместе наградили памятными медалями
15:27 | 11 декабря
Операции по лазерной энуклеации предстательной железы показали врачи-урологи медцентра «УРО-ПРО»
14:24 | 11 декабря
Саратовский фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел» стал лауреатом национальной премии Russian Event Awards
13:30 | 11 декабря
Школьники Саратовской области набрали максимальное количество баллов по «безопасной» Олимпиаде
12:38 | 11 декабря
Саратовская область присоединилась к Всероссийскому уроку цифры
11:49 | 11 декабря
В Саратове начались XVIII Межрегиональные Пименовские чтения
10:44 | 11 декабря
Победители проекта «Медиавесна» на Всероссийском образовательном форуме «Студвесна» Российского Союза Молодежи получили право принять участие в финале всероссийской Студенческой весны
09:59 | 11 декабря
Конкурс детского творчества «Новогодние фантазии» начался в Саратовской области
09:00 | 11 декабря
Саратовский региональный фонд микрокредитования с начала года предоставил микрозаймы на сумму более 250 миллионов рублей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове начались XVIII Межрегиональные Пименовские чтения

Новости


С 10 по 20 декабря в Саратове будут проходить XVIII Межрегиональные образовательные Пименовские чтения «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», посвященные памяти Архиепископа Пимена (Хмелевского).

Это ежегодная научно-практическая конференция, объединяющая представителей государственной власти, духовенства, преподавателей высших учебных заведений. Пименовские чтения проводятся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Митрополита Саратовского и Вольского Игнатия при поддержке Правительства Саратовской области, Саратовского государственного университета и Саратовской православной духовной семинарии.

Пименовские чтения будут проходить в онлайн-формате с трансляцией на YouYube-канале Саратовской митрополии https://www.youtube.com/user/eparhiasaratov/playlists?app=desktop. Полная программа мероприятий и ссылки для подключения к трансляциям ежедневно обновляются на портале «Православие и современность».