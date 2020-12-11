В Саратове начались XVIII Межрегиональные Пименовские чтения

просмотров: 177

Это ежегодная научно-практическая конференция, объединяющая представителей государственной власти, духовенства, преподавателей высших учебных заведений. Пименовские чтения проводятся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Митрополита Саратовского и Вольского Игнатия при поддержке Правительства Саратовской области, Саратовского государственного университета и Саратовской православной духовной семинарии.Пименовские чтения будут проходить в онлайн-формате с трансляцией на YouYube-канале Саратовской митрополии https://www.youtube.com/user/eparhiasaratov/playlists?app=desktop. Полная программа мероприятий и ссылки для подключения к трансляциям ежедневно обновляются на портале «Православие и современность».