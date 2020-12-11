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Победители проекта «Медиавесна» на Всероссийском образовательном форуме «Студвесна» Российского Союза Молодежи получили право принять участие в финале всероссийской Студенческой весны

Новости


Победители проекта «Медиавесна» на Всероссийском образовательном форуме «Студвесна» Российского Союза Молодежи получили право принять участие в финале всероссийской Студенческой весны, которая состоится в Нижнем Новгороде в 2021 году.

Они представят свои регионы в трёх номинациях: «Фотожурналистика», «Видеожурналистика» и «Публикация».

10 декабря в Нижнем Новгороде завершилась первая смена форума, в которой приняли участие 145 студентов из 42 регионов, образовательная программа объединила направления «Медиа» и «Мода».

За три дня первой смены участники познакомились с трендами в медиа и моде и создали проекты под руководством экспертов.

Авторы лучших проектов по итогам работы творческой лаборатории стали финалистами XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», минуя региональные отборы:

Направление «Видеорепортаж» – Лилия Пудовкина, Саратовская область, Саратовская государственная юридическая академия;

Направление «Публикация» – Ирина Кандаурова, Саратовская область, Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского.

Справка

Российская студенческая весна – единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества. Программа реализуется на территории Российской Федерации с 1992 года и включает в себя 80 региональных, десять всероссийских и 4 международных мероприятия. Ежегодно в программе участвует около 1 500 000 студентов, представляющих более 1200 образовательных организаций Российской Федерации. В 2019 году мероприятия программы вошли в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». «Российская студенческая весна» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».