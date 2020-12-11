Конкурс детского творчества «Новогодние фантазии» начался в Саратовской области

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Участие в нем принимают дети и подростки, состоящие на соцобслуживании в социозащитных учреждениях области. На конкурс они представили новогодние поделки, елочные украшения, открытки и плакаты по пяти номинациям: «Фетровые фантазии», «Новогодний сувенир», «Зимнее волшебство», «Парад-алле…», «Новогодний календарь на 2021 год».К настоящему времени завершился первый, районный, этап конкурса. На рассмотрение экспертной комиссии было представлено 354 работы.Так, коллекцию оригинальных новогодних украшений представили ребята из Перелюбского района. Из фетра были выполнены новогодние шарики, снежинки, ёлочки и, конечно же, символ года – бык. Дети из семей, состоящих на обслуживании в центре «Семья» Красноармейского района, подготовили новогодние игрушки из фетра и шерсти, пенопласта, гофрированной бумаги и цветного картона. Ребята от Самойловского КЦСОН представили на конкурс стилизованную новогоднюю ёлочку - топиарий для номинации «Парад-алле». Для участия в номинации «Новогодний сувенир» дети смастерили символ 2021 года из пряжи и ниток. Участники из Ртищевского района мастерили новогодние календари с символом года, рисовали картины и плакаты к празднику.Итоги областного конкурса «Новогодние фантазии» подведут в конце декабря. Победители будут награждены памятными наградами.