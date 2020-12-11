Саратовский региональный фонд микрокредитования с начала года предоставил микрозаймы на сумму более 250 миллионов рублей

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В ноябре Фондом предоставлено 24 микрозайма на сумму 29,3 млн. рублей.Лидерами в обращении за финансовой поддержкой Фонда в ноябре стали предприятия и организации сферы торговли 42% и сферы производства – 34%. Активнее всех финансовой поддержкой пользовались предприниматели города Саратова – 58%, Энгельсского – 20%, Вольского – 8% муниципальных районов области.Процентная ставка по программе "Действующий" для предпринимателей области, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность более 12 месяцев, составляет 4,25% годовых. Максимальная сумма микрозайма - 5 млн. рублей, срок предоставления до 2-х лет.По программе «Стартовый» (для начинающих предпринимателей, зарегистрированных менее года назад) процентная ставка составляет 4,25% годовых. Максимальная сумма микрозайма - 1 млн. рублей, срок предоставления до 2-х лет.Разработана и внедрена программа поддержки ИП и юр. Лиц, учредителями которых являются женщины, имеющие 3х и более детей. Процентная ставка за пользование микрозаймом для них составляет 3% годовых. Максимальная сумма микрозайма – 2,5 млн. рублей, срок предоставления до 2-х лет.Для предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в моногородах Саратовской области (г. Вольск, г. Петровск), в рамках целевой субсидии, а также реализующих приоритетные проекты, процентная ставка составляет 2,12% годовых. Максимальная сумма микрозайма – 2,5 млн. рублей, срок предоставления до 3-х лет (в рамках целевой субсидии) и до 5 млн. рублей, срок предоставления до 2-х лет (для приоритетных проектов) .Физические лица (самозанятые), которые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный налог», имеют возможность получить микрозайм в сумме до 500 тыс. рублей по ставке 4,25% годовых, срок предоставления микрозайма до 2-х лет.Фонд успешно приступил к реализации новой программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) - микрозайма «Оперативный». Программа предназначена для СМСП, обратившихся за микрозаймом в третий и более раз и не имевших просрочек по ранее выданным займам. Микрозайм предоставляется в сумме до 500 тыс. рублей по ставке 4,25 % годовых сроком до 1 года. Микрозайм «Оперативный» предоставляется без залога и документов (для юридических лиц под поручительство собственников бизнеса) на основании анкеты - заявления Заемщика и бизнес-проекта. Срок рассмотрения – 1день.Напомним, что в случае нехватки залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться услугами Гарантийного фонда для субъектов малого предпринимательства, который предоставляет поручительства в пользу предпринимателей в объеме до 50% суммы кредита, микрозайма, лизингового договора, банковской гарантии. Максимальная сумма предоставляемого поручительства - 25 млн. рублей.Более подробную информацию об условиях и программах финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства можно узнать на официальном сайте фонда микрокредитования https://www.fmco.ru/ или по телефону 8-(8452)-75-64-12, гарантийного фонда: https://www.saratovgarantfond.ru или по телефону 8-(8452)-75-34-15.