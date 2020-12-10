В Петровском районе браконьеры опрокинули машину охотнадзора в кювет

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В ходе рейда на территории угодий района инспектором комитета охотничьего хозяйства вдалеке был замечен автомобиль. При подъезде в сторону машины с выключенными фарами инспектор услышал три выстрела. Стреляющие очень быстро в темноте погрузили тушу добытого животного в свой автомобиль и двинулись в сторону инспектора. Дорога в этой местности одна, инспектор предпринял попытку остановить автомобиль. Однако, УАЗ Патриот, на котором передвигались нарушители, увеличив скорость и ударив Ниву инспектора, не остановился.Началась погоня, браконьеры постоянно виляли по узкой извилистой дороге, тем самым создавая аварийную ситуацию и пытаясь «столкнуть» с дорожного покрытия автомобиль сотрудника комитета, находящегося при исполнении. На очередном извилистом участке Нива инспектора слетает с дорожного полотна и опрокидывается в кювет.Об инциденте незамедлительно было сделано сообщение в районный отдел полиции. При осмотре места незаконной охоты были найдены следы и шерсть, принадлежавшая кабану.В настоящий момент проводятся проверочные мероприятий по установлению автомобиля и участников незаконной охоты.По сообщению пресс-службы комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.