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Проект Фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» «Книжный фестиваль «Путешествие в историю» доступен в мобильном приложении

Новости


Весной 2020 года проект Фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» «Книжный фестиваль «Путешествие в историю» стал одним из победителей конкурса грантовых проектов Российского фонда культуры.

Благодаря финансированию, предоставленному в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», 425 комплектов полисенсорных книг изданы и направлены в детские и специальные библиотеки во всех 85 регионах России.

На сайте проекта http://moskva-borodino.ru/ размещено обучающее приложение «Путешествие в историю» — это две интерактивные книги «Наша древняя столица» и «Бородино» с анимированными персонажами, музыкой, стихотворениями известных русских поэтов и мини-играми.

Мобильное приложение реализовано в интерактивном формате, интересном как ребенку, так и взрослому. С персонажами на разворотах и их окружением можно взаимодействовать, управлять воспроизведением музыкальных композиций и стихотворений, продвигаясь по фрагментам истории в комфортном темпе. 20 простых, но интересных мини-игр помогут проверить свои знания о прочитанном и с пользой провести время.

Ознакомиться с проектом можно по ссылке: http://moskva-borodino.ru/play.

В настоящее время приложение доступно для просмотра в браузере, а в ближайшее время его можно будет скачивать в AppStore и GooglePlay.