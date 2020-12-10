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Саратовские школьники и студенты сделали видеоролики и социальную рекламу о добросовестности и антикоррупционном поведении

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Вчера, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, в третий раз были подведены итоги регионального конкурса творческих работ по формированию антикоррупционного и добросовестного поведения в молодежной среде «Инструменты антикоррупционного образования».

Организаторами конкурса, в котором участвовали школьники, студенты и магистранты области, выступили минобразования области и Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС при Президенте РФ.

Молодые граждане внесли свои предложения по формированию нетерпимости к коррупции в молодежной среде в 4 номинациях: видеоролики, социальная реклама, кейсы и активные обучающие игры, а также эссе. Подведение итогов конкурса и объявление победителей проходило в режиме «онлайн». С приветствием к участникам обратились и.о. министра образования области Елена Нерозя и начальник научно-организационного отдела института Олег Абакумов.

«Пандемия не отменила подведение итогов конкурса. Я благодарю всех экспертов и участников, неравнодушных к такой важной теме. Вы справились с особенной миссией – посмотрели на проблему коррупции шире, чем она представляется многим, проанализировали жизненные бытовые ситуации с позиции добросовестности и антикоррупционного поведения. С каждым годом количество конкурсных работ только увеличивается, а это говорит о том, что наше мероприятие востребовано. Подчеркну, что, если в прошлом году было 67 работ, то в этом году их уже 110. Огромное спасибо экспертам Поволжского института управления за совместную работу с минобразования области. Надеюсь, что продолжим сотрудничать в этом направлении», - поблагодарила участников и экспертов Елена Нерозя.

В конкурсе участвовали студенты и школьники Саратова, а также 15 муниципальных районов Александрово-Гайского, Аркадакского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балашовского, Дергачевского, Ершовского, Краснокутского, Калининского, Лысогорского, Новобурасского, Питерского, Петровского, Ртищевского и Энгельсского. Также свои работы направили студенты 3 филиалов РАНХиГС при Президенте РФ – Нижегородского, Западного и Сибирского.

Модератор онлайн-встречи, организатор и эксперт конкурса, доцент кафедры государственного и муниципального управления Максим Мокеев отметил, что «конкурс не только стал ежегодной традицией, но и объединил единомышленников из разных образовательных организаций, осознающих важность продвижения принципов добросовестности в молодежной среде разнообразными средствами и форматами. А библиотека регионального проекта «Россия без коррупции» снова пополнилась качественными материалами».

Напомним, инициатива проведения регионального конкурса была озвучена в 2017 году организаторами регионального проекта «Россия без коррупции».