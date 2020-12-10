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«Музей речного флота» занял второе место в ПФО среди музеев, посвящённых увековечиванию памяти защитников Отечества

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Подведены результаты общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».

В нём принимают участие школьники и студенты СПО, которые представляют свои инициативы в сфере увековечения памяти военнослужащих и представителей правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского и служебного долга, поддержки участников боевых действий.

По итогам регионального этапа проекта в номинации «Лучший музей (музейная экспозиция), посвящённый увековечиванию памяти защитников Отечества», участие в котором приняли 37 музеев образовательных организаций Саратовской области, лучшим был признан «Музей речного флота» Центра туризма, краеведения и морской подготовки.

Уникальный саратовский музей, где представлена история волжского судоходства и бурлачества, представил регион на окружном этапе конкурса и занял второе место среди музеев Поволжского федерального округа.

Музей имеет 7 тематических экспозиций и одну интерактивную. Военная история России и Саратовского края в музее представлена в разделах «Юнги Соловецкой школы, Волжские юнги», «Волжская военная флотилия», «Династии речников».

Руководитель музея - капитан речник, почётный работник речного транспорта России Александр Азовцев - с 2006 года ведёт большую и результативную работу по сохранению и приумножению архивных и экспозиционных ценностей музея. Коллекция музея начитывает более 1000 экспонатов, 170 из которых - подлинные и уникальные.