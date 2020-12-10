Саратовская область лидирует в рейтинге регионов с вкусным питанием в школьных столовых

просмотров: 127

Ребята ведут еженедельный «дневник наблюдений», оценивают качество блюд, размер и температуру порций, обсуждают вопросы о графике питания. По результатам мониторинга организаторы проекта сформировали рейтинг российских регионов, где в школьных столовых кормят вкусно. Саратовская область заняла в нем 2 место.«В октябре в нашем регионе по инициативе детского совета РДШ была запущена акция «В нашей школе вкусно». Школьники выкладывали в «Instagram» фотографии блюд и делились впечатлениями. Акция прошла успешно - мы смогли вовлечь 1300 ребят в оценку качества питания, что позволило внести коррективы в работу отдельных школьных столовых. Сейчас стартовал Всероссийский проект «Шеф в школе», в рамках которого дети оценили питание в своих школах. Они смогут взять меню, разработанное известным шеф-поваром Константином Ивлевым, для апробации в школах. До мая наши юные шефы будут изучать и стараться улучшить питание в своих школах. Здесь очень нужна будет поддержка руководства учреждений», - рассказала координатор Российского движения школьников в Саратовской области Алёна Рузанова.Отметим, что саратовские школьники проявили себя очень активно. Заявки на участие в проекте подали от региона 372 учащихся – это самое большое число участников по стране.«Очень рад, что стал частью крутого проекта от РДШ «Шеф в школе». Быть здоровым сейчас модно. И в основе здоровья - хорошее питание. Важно, чтобы и в школах нашей страны питание было не только вкусным, разнообразным, но и максимально полезным. Сейчас я уже выполнил первые задания. Очень интересно было наблюдать, каким молочным блюдам отдают особое предпочтение мои одноклассники. Раньше я не обращал на это внимание. Лично для меня фавориты этой недели - это молочный суп и какао! Очень рассчитываю к концу проекта стать настоящим экспертом, умеющим анализировать школьное питание!», - поделился впечатлениями Арсений, ученик 4 класса средней школы №1 р.п. Самойловка.