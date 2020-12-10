ТЮЗ Киселёва выпустил спектакль «Цветок для Ниночки»

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Спектакль «Цветок для Ниночки» родился из самостоятельной работы артистов Татьяны Чупиковой и Артёма Яксанова в жанре «литературной гостиной». «Декорацией» для этой работы была архивная выставка «Страницы памяти» в музее театра, посвященная военным спектаклям и артистам-участникам войны. Художественным руководителем проекта, поддержавшим инициативу актёров, стал народный артист России Юрий Петрович Ошеров. В течение нескольких лет этот проект работал только по заявкам от школ, и начинался он с экскурсии по выставке «Страницы памяти», которую вёл сам Юрий Петрович Ошеров или заведующая педагогической частью Людмила Канакова, а затем постепенно перерастал в литературный спектакль.В 2020 году в честь 75-летия Победы было принято решение довести эту работу до полноценного репертуарного спектакля на Камерной сцене Исторического здания ТЮЗа на Вольской. Художником-постановщиком спектакля выступила главный художник театра Ольга Колесникова. Режиссёр спектакля, автор инсценировки и исполнительница роли медсестры Нины – Татьяна Павловна Чупикова. В образе Юры Ведерникова на Камерной сцене дебютирует молодой артист Павел Лазарев, принятый в этом году в труппу театра. Музыкальное оформление спектакля подобрал Заслуженный работник культуры РФ Виктор Сергиенко, руководитель саратовского театра «Версия». Художник по свету — Илья Воронин.При переносе постановки из музея на сцену было решено сохранить изначальную задумку её авторов и начинать спектакль с рассказа об истории Саратовского ТЮЗа и вкладе нашей области в Великую Победу, работе тыла и военных госпиталей. В годы Великой Отечественной войны в Саратовской области работало около 200 эвакуационных госпиталей. Только на территории города Саратова их было свыше 30.В «Письмах с фронта» Вячеслав Кондратьев рассказывает о переписке лейтенанта Юры Ведерникова с медсестрой Ниной. Юра увидел её в госпитале, где лечился, но не решился познакомиться, а когда уехал на фронт — стал писать ей письма. Прошли годы, но Нина по-прежнему хранит письма молодого лейтенанта…Премьера спектакля была запланирована на апрель 2020 года, но закончить работу артисты смогли только в ноябре. Зритель увидит спектакль, как только будет открыт новый театральный сезон.