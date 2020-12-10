10 декабря 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 10 декабря
В Петровском районе браконьеры опрокинули машину охотнадзора в кювет
16:33 | 10 декабря
Ежегодно до 2023 года продолжатся работы по модернизации и капитальному ремонту ДШИ Саратовской области в рамках национального проекта «Культура»
16:18 | 10 декабря
Проект Фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» «Книжный фестиваль «Путешествие в историю» доступен в мобильном приложении
15:27 | 10 декабря
Саратовские школьники и студенты сделали видеоролики и социальную рекламу о добросовестности и антикоррупционном поведении
14:33 | 10 декабря
Саратовская область лидирует в рейтинге регионов с вкусным питанием в школьных столовых
14:27 | 10 декабря
«Музей речного флота» занял второе место в ПФО среди музеев, посвящённых увековечиванию памяти защитников Отечества
13:39 | 10 декабря
ТЮЗ Киселёва выпустил спектакль «Цветок для Ниночки»
12:48 | 10 декабря
ХК «Кристалл» уступил клубу «Красноярские Рыси»
12:00 | 10 декабря
Саратовцы примут участие в Играх ГТО
11:09 | 10 декабря
ДК "Россия" объявляет об открытии онлайн-конкурса «Новогодние узоры»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

ТЮЗ Киселёва выпустил спектакль «Цветок для Ниночки»

Новости
ТЮЗ Киселёва выпустил спектакль «Цветок для Ниночки»

В Год памяти и славы и к 75-летию Победы в Саратовском ТЮЗе Киселёва готовится к выпуску спектакль «Цветок для Ниночки» по повести Вячеслава Кондратьева «Привет с фронта».

Спектакль «Цветок для Ниночки» родился из самостоятельной работы артистов Татьяны Чупиковой и Артёма Яксанова в жанре «литературной гостиной». «Декорацией» для этой работы была архивная выставка «Страницы памяти» в музее театра, посвященная военным спектаклям и артистам-участникам войны. Художественным руководителем проекта, поддержавшим инициативу актёров, стал народный артист России Юрий Петрович Ошеров. В течение нескольких лет этот проект работал только по заявкам от школ, и начинался он с экскурсии по выставке «Страницы памяти», которую вёл сам Юрий Петрович Ошеров или заведующая педагогической частью Людмила Канакова, а затем постепенно перерастал в литературный спектакль.

В 2020 году в честь 75-летия Победы было принято решение довести эту работу до полноценного репертуарного спектакля на Камерной сцене Исторического здания ТЮЗа на Вольской. Художником-постановщиком спектакля выступила главный художник театра Ольга Колесникова. Режиссёр спектакля, автор инсценировки и исполнительница роли медсестры Нины – Татьяна Павловна Чупикова. В образе Юры Ведерникова на Камерной сцене дебютирует молодой артист Павел Лазарев, принятый в этом году в труппу театра. Музыкальное оформление спектакля подобрал Заслуженный работник культуры РФ Виктор Сергиенко, руководитель саратовского театра «Версия». Художник по свету — Илья Воронин.

При переносе постановки из музея на сцену было решено сохранить изначальную задумку её авторов и начинать спектакль с рассказа об истории Саратовского ТЮЗа и вкладе нашей области в Великую Победу, работе тыла и военных госпиталей. В годы Великой Отечественной войны в Саратовской области работало около 200 эвакуационных госпиталей. Только на территории города Саратова их было свыше 30.

В «Письмах с фронта» Вячеслав Кондратьев рассказывает о переписке лейтенанта Юры Ведерникова с медсестрой Ниной. Юра увидел её в госпитале, где лечился, но не решился познакомиться, а когда уехал на фронт — стал писать ей письма. Прошли годы, но Нина по-прежнему хранит письма молодого лейтенанта…

Премьера спектакля была запланирована на апрель 2020 года, но закончить работу артисты смогли только в ноябре. Зритель увидит спектакль, как только будет открыт новый театральный сезон.