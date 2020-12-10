10 декабря 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 10 декабря
В Петровском районе браконьеры опрокинули машину охотнадзора в кювет
16:33 | 10 декабря
Ежегодно до 2023 года продолжатся работы по модернизации и капитальному ремонту ДШИ Саратовской области в рамках национального проекта «Культура»
16:18 | 10 декабря
Проект Фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» «Книжный фестиваль «Путешествие в историю» доступен в мобильном приложении
15:27 | 10 декабря
Саратовские школьники и студенты сделали видеоролики и социальную рекламу о добросовестности и антикоррупционном поведении
14:33 | 10 декабря
Саратовская область лидирует в рейтинге регионов с вкусным питанием в школьных столовых
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«Музей речного флота» занял второе место в ПФО среди музеев, посвящённых увековечиванию памяти защитников Отечества
13:39 | 10 декабря
ТЮЗ Киселёва выпустил спектакль «Цветок для Ниночки»
12:48 | 10 декабря
ХК «Кристалл» уступил клубу «Красноярские Рыси»
12:00 | 10 декабря
Саратовцы примут участие в Играх ГТО
11:09 | 10 декабря
ДК "Россия" объявляет об открытии онлайн-конкурса «Новогодние узоры»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Саратовцы примут участие в Играх ГТО

Новости
Саратовцы примут участие в Играх ГТО

Сегодня сборная региона, основу которой составили представители Саратова, отправляется в Кисловодск, для участия в первом фестивале чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – Игры ГТО, который состоится с 10 по 14 декабря.

Спортсмены-обладатели золотых знаков отличия ГТО из 30 регионов России поборются за победу своей̆ команды и пьедестал в личном зачете. В отдельной̆ программе соревнований с завышенными нормативами ГТО примут участие сильнейшие спортсмены России. «Игры ГТО» — это невероятно зрелищное масштабное шоу, которое вдохновит миллионы россиян на занятие физкультурой̆ и спортом, а также откроет для всех знакомую с детства аббревиатуру ГТО с новой, соревновательной̆ стороны.

Саратов представляют:

Елена Смирнова, (VI возрастная ступень) – студентка 1 курса института прикладных информационных технологий (ИнПИТ) (Саратовский государственный технический университет)
Дмитрий Хабибуллин, (VI возрастная ступень) - тренер по плаванию МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №14 «Волга»
Ольга Скрипник, (VII возрастная ступень) - индивидуальный предприниматель
Екатерина Захарова, (VIII возрастная ступень) – учитель физической культуры, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №95 с углубленным изучением отдельных предметов».