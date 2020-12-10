Саратовцы примут участие в Играх ГТО
Сегодня сборная региона, основу которой составили представители Саратова, отправляется в Кисловодск, для участия в первом фестивале чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – Игры ГТО, который состоится с 10 по 14 декабря.
Спортсмены-обладатели золотых знаков отличия ГТО из 30 регионов России поборются за победу своей̆ команды и пьедестал в личном зачете. В отдельной̆ программе соревнований с завышенными нормативами ГТО примут участие сильнейшие спортсмены России. «Игры ГТО» — это невероятно зрелищное масштабное шоу, которое вдохновит миллионы россиян на занятие физкультурой̆ и спортом, а также откроет для всех знакомую с детства аббревиатуру ГТО с новой, соревновательной̆ стороны.
Саратов представляют:
Елена Смирнова, (VI возрастная ступень) – студентка 1 курса института прикладных информационных технологий (ИнПИТ) (Саратовский государственный технический университет)
Дмитрий Хабибуллин, (VI возрастная ступень) - тренер по плаванию МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №14 «Волга»
Ольга Скрипник, (VII возрастная ступень) - индивидуальный предприниматель
Екатерина Захарова, (VIII возрастная ступень) – учитель физической культуры, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №95 с углубленным изучением отдельных предметов».