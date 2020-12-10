Саратовцы примут участие в Играх ГТО

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Спортсмены-обладатели золотых знаков отличия ГТО из 30 регионов России поборются за победу своей̆ команды и пьедестал в личном зачете. В отдельной̆ программе соревнований с завышенными нормативами ГТО примут участие сильнейшие спортсмены России. «Игры ГТО» — это невероятно зрелищное масштабное шоу, которое вдохновит миллионы россиян на занятие физкультурой̆ и спортом, а также откроет для всех знакомую с детства аббревиатуру ГТО с новой, соревновательной̆ стороны.Саратов представляют:Елена Смирнова, (VI возрастная ступень) – студентка 1 курса института прикладных информационных технологий (ИнПИТ) (Саратовский государственный технический университет)Дмитрий Хабибуллин, (VI возрастная ступень) - тренер по плаванию МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №14 «Волга»Ольга Скрипник, (VII возрастная ступень) - индивидуальный предпринимательЕкатерина Захарова, (VIII возрастная ступень) – учитель физической культуры, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №95 с углубленным изучением отдельных предметов».