ДК "Россия" объявляет об открытии онлайн-конкурса «Новогодние узоры»

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В конкурсе могут принять участие все желающие. Участники делятся на четыре возрастные категории (указывается возраст на момент подачи заявки): до 6 лет; от 7 до 10 лет; от 11 до 17 лет; от 18 лет и старше. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Снежинка» и «Мороз рисует на стекле». Работы принимаются в виде фотографий или скан-копий в формате jpeg.Для участия в Конкурсе необходимо предоставить анкету-заявку, согласие на обработку персональных данных (за несовершеннолетнего участника заполняет законный представитель) и фотографию (или скан-копию) конкурсной работы в период с 10 по 20 декабря 2020 года на электронную почту ГАУК Саратовской области «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com с указанием в теме письма «НОВОГОДНИЕ УЗОРЫ». 20 декабря в 19 часов 00 минут (по московскому времени) прием заявок завершается!Телефон для справок: 8 (8452) 35-14-22.С положением конкурса можно ознакомиться на сайте ДК "Россия": http://dvorez-rossiya.ru/onlajn-konkurs-novogodnie-uzory/