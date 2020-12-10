10 декабря 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:00 | 10 декабря
Саратовцы примут участие в Играх ГТО
11:09 | 10 декабря
ДК "Россия" объявляет об открытии онлайн-конкурса «Новогодние узоры»
10:15 | 10 декабря
Погрузка зерна на сети ОАО "РЖД" выросла почти на 40% в ноябре
09:21 | 10 декабря
Россия всё ещё находится в зависимости от импорта мяса КРС
09:00 | 10 декабря
Проект студентов Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова стал призером межрегионального смотра - конкурса «Волонтеры культуры - территория реализации идей»
17:00 | 09 декабря
Школьники вернулись к очному обучению
16:14 | 09 декабря
Пушкинка получила в дар от Российского фонда культуры уникальные издания
15:22 | 09 декабря
Пенсионный фонд России: О завершении заблаговременной работы будущим пенсионерам сообщит СМС
14:30 | 09 декабря
Десятки саратовских педагогов получат прививку от COVID-19
13:29 | 09 декабря
Саратовцев приглашают принять участие в акции "Ёлка желаний"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

ДК "Россия" объявляет об открытии онлайн-конкурса «Новогодние узоры»

Новости


ГАУК СО ДК «Россия» @dk_rossiya объявляет об открытии онлайн-конкурса «Новогодние узоры».

В конкурсе могут принять участие все желающие. Участники делятся на четыре возрастные категории (указывается возраст на момент подачи заявки): до 6 лет; от 7 до 10 лет; от 11 до 17 лет; от 18 лет и старше. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Снежинка» и «Мороз рисует на стекле». Работы принимаются в виде фотографий или скан-копий в формате jpeg.

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить анкету-заявку, согласие на обработку персональных данных (за несовершеннолетнего участника заполняет законный представитель) и фотографию (или скан-копию) конкурсной работы в период с 10 по 20 декабря 2020 года на электронную почту ГАУК Саратовской области «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com с указанием в теме письма «НОВОГОДНИЕ УЗОРЫ». 20 декабря в 19 часов 00 минут (по московскому времени) прием заявок завершается!

Телефон для справок: 8 (8452) 35-14-22.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте ДК "Россия": http://dvorez-rossiya.ru/onlajn-konkurs-novogodnie-uzory/