Россия всё ещё находится в зависимости от импорта мяса КРС

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По сравнению с отраслями свиноводства и птицеводства, которые в последние годы очень динамично развиваются и демонстрируют способность полностью обеспечить внутренний спрос в стране на мясную продукцию, скотоводство имеет достаточно скромные показатели.По данным портала промышленного скотоводства (Короваинфо), на уменьшение поголовья крупного рогатого скота (КРС) в России влияет целый ряд факторов, среди которых: трудоемкость и сложность всех процессов производства, недостаток крупных инвестпроектов, длительная окупаемость проектов при разведении и выращивании мясных пород, низкие закупочные цены на молоко, высокая доля импорта молочных продуктов и другие. Общее поголовье КРС в России в 2020 году составило более 18 млн. голов – а это лишь 8 место в мировом рейтинге производства говядины.Россия сегодня находится в зависимости от импорта мяса КРС, который в 50 раз превышает показатели экспорта. При этом российская говядина ценится на мировых рынках за счет высокого качества продукции, так как отечественные производители не используют стероиды и другие добавки для наращивания мышечной массы скота.Основной нишей РФ на внешних рынках является поставка премиальной мраморной говядины. А это значит, что РФ имеет хорошие шансы для увеличения экспортных поставок, при условии финансовой государственной поддержки отрасли скотоводства.