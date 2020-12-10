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Погрузка зерна на сети ОАО "РЖД" выросла почти на 40% в ноябре

Новости


Погрузка зерна на сети железных дорог ОАО "РЖД" составила в ноябре 3,2 млн тонн (+38,3% по сравнению с ноябрем прошлого года), в том числе на экспорт отправлено около 2 млн тонн (+36%).

В целом, с начала 2020 года погружено 24,7 млн тонн зерна (+27,3%). Наибольшие объемы за 11 месяцев отправлены из Курской (2,77 млн тонн, рост в 1,7 раза), Саратовской (1,95 млн тонн, рост в 2 раза), Волгоградской (1,56 млн тонн, рост в 1,5 раза), Липецкой (1,52 млн тонн, рост в 1,5 раза), Тамбовской (1,37 млн тонн, рост в 1,7 раза) областей, Ставропольского (1,4 млн тонн, -29%), Краснодарского (985,4 тыс. тонн, -21%) и Красноярского (963,5 тыс. тонн, +28%) краев.

Экспортные отправки зерна по железной дороге за 11 месяцев составили 14,8 млн тонн (+37,8%). Наибольшие объемы адресованы потребителям Египта, Турции, Азербайджана, Казахстана, Израиля, Белоруссии, Монголии и Китая.