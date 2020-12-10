Проект студентов Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова стал призером межрегионального смотра - конкурса «Волонтеры культуры - территория реализации идей».

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Ребята представили программу «Боголюбовцы рисуют театр» - для поддержки молодежных инициатив в театральном направлении.Комментарий министра культуры Татьяны Гараниной: «Последние три года студенты Боголюбовского художественного училища активно помогали молодежному театру «Штурм», работали волонтерами на международном фестивале молодежных театров «32 мая» и занимались оформлением выпускного спектакля Театрального института.Такое сотрудничество не осталось незамеченным, и боголюбовцы заняли третье место в номинации «Социокультурные проекты, созданные на базе или для учреждений культуры». Лауреатом в этой же номинации стал проект «Филармоническое закулисье» от Саратовской филармонии.Сам конкурс является одним из этапов проекта «Волонтёр культуры: лучшие практики и инициативы».Проект «Волонтёры культуры» реализуются в рамках нацпроекта «Культура». На завершающем форуме, который проходил в Общественной палате РФ, состоялась презентация проектов, победителей и лауреатов наградили дипломами".