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Проект студентов Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова стал призером межрегионального смотра - конкурса «Волонтеры культуры - территория реализации идей»

Новости


Проект студентов Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова стал призером межрегионального смотра - конкурса «Волонтеры культуры - территория реализации идей».

Ребята представили программу «Боголюбовцы рисуют театр» - для поддержки молодежных инициатив в театральном направлении.

Комментарий министра культуры Татьяны Гараниной: «Последние три года студенты Боголюбовского художественного училища активно помогали молодежному театру «Штурм», работали волонтерами на международном фестивале молодежных театров «32 мая» и занимались оформлением выпускного спектакля Театрального института.

Такое сотрудничество не осталось незамеченным, и боголюбовцы заняли третье место в номинации «Социокультурные проекты, созданные на базе или для учреждений культуры». Лауреатом в этой же номинации стал проект «Филармоническое закулисье» от Саратовской филармонии.

Сам конкурс является одним из этапов проекта «Волонтёр культуры: лучшие практики и инициативы».

Проект «Волонтёры культуры» реализуются в рамках нацпроекта «Культура». На завершающем форуме, который проходил в Общественной палате РФ, состоялась презентация проектов, победителей и лауреатов наградили дипломами".
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