Школьники вернулись к очному обучению

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Решение принято оперативным штабом на основании мониторинга заболеваемости педагогов и учащихся. За период, когда школьники и студенты находились на дистанционном обучении, удалось снизить заболеваемость педагогов. Разобщение также привело к положительной динамике по снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся.Образовательный процесс в школах организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований: проведены генеральные уборки помещений, усилен контроль за соблюдением профилактических мер (утренние фильтры, термометрия, проведение уборок с дезсредствами, наличие антисептиков для обработки рук, обеззараживание воздуха, правила личной гигиены, разобщение по потокам, классам, группам).Министерством образования области проводится ежедневный мониторинг по заболеваемости обучающихся, актуальная информация размещается в СМИ, представители ведомства регулярно принимают участие в брифингах, проводимых министерством здравоохранения области.Вопросы по ограничительным мероприятиям, введению карантина принимаются с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Согласно санитарным правилам в случае заболевания более 20% обучающихся в классе, школа самостоятельно принимает решение о введении карантина по гриппу и ОРВИ не менее чем на 7 дней. Если в школе коронавирусом заражается учащийся, то весь класс и контактные педагоги уходят на самоизоляцию.Если родители опасаются за состояние здоровья своего ребенка, они вправе обратиться к руководству школы для перевода ребенка на индивидуальный план обучения. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в администрацию школы.11 декабря этого года и.о. министра образования Елена Нерозя проведёт совещание в режиме ВКС с представителями районных органов управления образованием о взаимодействии со школами и родительской общественностью. Будут обсуждаться вопросы адаптации школьников к очному режиму обучения.Напоминаем, что в целях информирования родителей обучающихся, общественности по всем вопросам сферы образования действует круглосуточная «горячая линия» - 8(8452)49-21-07. Специалисты готовы разобраться в каждой ситуации.