9 декабря 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 09 декабря
Школьники вернулись к очному обучению
16:14 | 09 декабря
Пушкинка получила в дар от Российского фонда культуры уникальные издания
15:22 | 09 декабря
Пенсионный фонд России: О завершении заблаговременной работы будущим пенсионерам сообщит СМС
14:30 | 09 декабря
Десятки саратовских педагогов получат прививку от COVID-19
13:29 | 09 декабря
Саратовцев приглашают принять участие в акции "Ёлка желаний"
12:38 | 09 декабря
Объявлен ежегодный смотр-конкурс на лучшее оформление населенного пункта к празднованию Нового года и Рождества Христова
12:11 | 09 декабря
Ольга Зимина: "На вязание куклы настраиваюсь как актер на роль"
10:48 | 09 декабря
Главный режиссер Геннадий Шугуров о ремонте "Теремка": " Это не реконструкция и не ремонт, а новый театр!"
09:52 | 09 декабря
В Самойловском районе для остановки машины под управлением нетрезвого водителя инспекторы ДПС применили табельное оружие
09:00 | 09 декабря
Два саратовских учителя будут представлять губернию во Всероссийском экспертном педагогическом совете при Министерстве просвещения России
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Школьники вернулись к очному обучению

Новости


Сегодня, 9 декабря, учащиеся школ и других учебных заведений вернулись к обучению в образовательные организации.

Решение принято оперативным штабом на основании мониторинга заболеваемости педагогов и учащихся. За период, когда школьники и студенты находились на дистанционном обучении, удалось снизить заболеваемость педагогов. Разобщение также привело к положительной динамике по снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся.

Образовательный процесс в школах организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований: проведены генеральные уборки помещений, усилен контроль за соблюдением профилактических мер (утренние фильтры, термометрия, проведение уборок с дезсредствами, наличие антисептиков для обработки рук, обеззараживание воздуха, правила личной гигиены, разобщение по потокам, классам, группам).

Министерством образования области проводится ежедневный мониторинг по заболеваемости обучающихся, актуальная информация размещается в СМИ, представители ведомства регулярно принимают участие в брифингах, проводимых министерством здравоохранения области.

Вопросы по ограничительным мероприятиям, введению карантина принимаются с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Согласно санитарным правилам в случае заболевания более 20% обучающихся в классе, школа самостоятельно принимает решение о введении карантина по гриппу и ОРВИ не менее чем на 7 дней. Если в школе коронавирусом заражается учащийся, то весь класс и контактные педагоги уходят на самоизоляцию.

Если родители опасаются за состояние здоровья своего ребенка, они вправе обратиться к руководству школы для перевода ребенка на индивидуальный план обучения. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в администрацию школы.

11 декабря этого года и.о. министра образования Елена Нерозя проведёт совещание в режиме ВКС с представителями районных органов управления образованием о взаимодействии со школами и родительской общественностью. Будут обсуждаться вопросы адаптации школьников к очному режиму обучения.

Напоминаем, что в целях информирования родителей обучающихся, общественности по всем вопросам сферы образования действует круглосуточная «горячая линия» - 8(8452)49-21-07. Специалисты готовы разобраться в каждой ситуации.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код