Пушкинка получила в дар от Российского фонда культуры уникальные издания

просмотров: 119

Речь идет о двух томах Российского архива, где представлена история Отечества в свидетельствах, мемуарах, переписке и различных канцелярских документах XVIII-XX веков. Читателям будет, несомненно, интересно узнать о том, например, как в 18 веке подавалась челобитная императору или велись протоколы Главной Полиции.Еще одно издание Российского фонда культуры из серии «Российский архив» называется «Россия под надзором». В нем собраны отчеты знаменитого III Отделения (1827-1869) – своеобразного «мозгового центра политического сыска, деятельность которого была строго засекречена». Например, глава «Краткий обзор общественного мнения в 1827 году» дает нам четкое представление об общественно-политической ситуации и народных настроениях той эпохи.Особый интерес вызовет у читателей уникальное издание «История рода Михалковых XV-XVII века». Это фундаментальный труд известного историка Б.Н. Морозова, на основе русских летописей, документов правительственных учреждений XV-XVII веков, уникальных родословных записей и других многочисленных источников того времени, исследует историю дворянского рода Михалковых, в которой «жизнь и деятельность его представителей на протяжении многих веков переплетается с ключевыми событиями истории России». Книга предназначена как для специалистов по древнерусской истории, культуре и генеалогии, так и для широкого круга читателей.Особый трепет вызывает издание «В объективе – война (1941-1945)», представляющее собой альбом на основе фотоматериалов военного журналиста, фотокорреспондента Анатолия Архипова. В его черно-белой фотохронике отображена жизнь нашей страны периода Великой Отечественной войны: от трагических моментов до простых бытовых радостей. Фотоснимки запечатлели судьбы конкретных людей и целых городов нашей страны и Европы, застывшие навсегда в объективе мастера.Пушкинская библиотека сердечно благодарит Российский фонд культуры за такой уникальный дар!