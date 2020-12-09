Ольга Зимина: "На вязание куклы настраиваюсь как актер на роль"

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- В нашей семье до меня никто не вязал. Начала еще совсем маленькой девочкой, лет в пять-шесть. Бабушка шила. Рядом с ней я все время рукодельничала. Сперва обвязывала пупсиков. Потом мама принесла книжечку 1982 года издания, в которой содержались уроки по вязанию для деток. По ней я сама вязала. На какое-то время, в подростковый период, хобби перестало меня интересовать. Возобновилось увлечение во время декрета, как у многих, а уже над игрушками стала работать лет двенадцать назад. Вязала своим детям, детям друзей. Сильно втянулась и стала развивать это направление. Интерес к созданию игрушек, кукол особенно усилился с развитием социальных сетей. Был такой шок, такой азарт появился, что, оказывается, еще так и так можно сделать! Затем стала придумывать изделия сама. Не хотелось повторяться.- И то, и другое. Очень люблю работать на заказ именно потому, что человек дает толчок к развитию фантазии автора. Он говорит: "Хочу куклу, похожую на моего ребенка". Описывает его. И уже исходя из полученной информации начинает работать голова.- Конечно. Заказы приходят не только из других городов России, но и Италии, Германии, Украины. Да, мы общаемся, я рассматриваю фотографии, задаю уточняющие вопросы. Важно понять, кому кукла предназначается. Будут ли в нее играть, или она станет частью интерьера. В результате представляю образ, и от этого уже зависит, как она будет выглядеть технически: большая или маленькая, каркасная или проволочная. Выходит, что придумываю куколок сама от начала и до конца.- Да. Но больше по необходимости. Себе и детям. Почему бы не связать, если и люди просят.- Это мишка. Он у меня до сих пор есть. Вязала двух одинаковых медвежат - своей дочке и крестнице. Сейчас с ним играют младшие дети. Он довольно большой, около тридцати сантиметров.- Интересы абсолютно разные, но самый любимые у деток размер куклы - 10-15 сантиметров. Такой советский пупсик, на которого девочкам удобно шить одежку, кого они могут на кроватке поместить. Есть у меня и совсем малюсенькие куколки, по пять-шесть сантиметров. В основном, это игрушечные зверята. Их я придумала, чтобы успокоить ребенка в том же общественном транспорте. Начинает ребенок канючить, ты достаешь игрушку из кармашка, и все - человек занят. Дети очень любят брать с собой таких малышей в детский сад, школу. Особенно в сад, когда дети только привыкают к новому месту, коллективу. Очень важно, когда рядом с ними такой дружочек, с которым секретом поделился, и все будет хорошо. У друзей и у нас дома образовался целый вязаный зверинец из таких мини-игрушек. Но вообще разные игрушки вяжу. Сама большая в моем исполнении - ростом 75 сантиметров.- Вдохновение обязательно. Без него скорее всего ничего не получится. Я сама по себе человек очень структурированный, и все таблички, эскизы, схемы у меня есть. Поэтому, когда поступает заказ, начинаю на него настраиваться как актер на роль. Не сразу бросаюсь за работу. За продумыванием технических моментов следует творческая подготовка. Нужно время, чтобы настроиться, прочувствовать пожелания заказчика.- Семья меня очень поддерживает, чем я ей очень благодарна. Начинала вязать и моя дочка, когда была совсем маленькой. Потом успокоилась - ей было больше интересно плетение феничек. Но зато с удовольствием вяжет племянница. Вике восемь с половиной лет. Впервые она попросила показать ей, как вязать, когда ей было семь. Тогда мне показалось, что для нее это занятие рановато. Но Вика попробовала, и получилось. Мы приступили к работе, и раз за разом у девочки стало получаться лучше и лучше. Она очень увлеченный ребенок. Занимается спортом, рукоделием. С ней интересно работать. Я вообще бесконечно люблю работать с детьми. Вот еще от них черпаю вдохновения. Они дают мне много творческой энергии.- Активно вести кружковые занятия стала после занятий с племянницей. У ее работ появились поклонники, которые тоже захотели научиться вязать. Проводила частные занятия, затем объединились в кружок. Но методических пособий по обучению детей вязанию на спицах и крючком нет. Для взрослых литературы достаточно, ведь сейчас так много мастериц, которые прекрасно самовыражаются. И на основе моих лекций для учеников, планов занятий с ними, схем мы решили выпустить книгу. В этом году работали в условиях карантина, наши уроки проходили онлайн. В них приняли участие ребята из разных городов России.- У меня берет уроки еще одна Вика. Ей 14 лет. Девочка - с особенностями развития, учится в коррекционной школе. Даже чтение ей давалось с трудом. Но в ходе занятий по вязанию, ознакомления с нашей книгой "Принцессы тоже вяжут", Вика преобразилась. Она стала интересно мыслить, много читать. Девочка делает игрушки на основе моих схем, но столько придумывает. Вяжет игрушки из компьютерных игр и комиксов. Она меня просто поражает. В ее школе пять ее друзей попросили научить их вязать. И после наших с ней уроков она повторяет пройденное с ребятами из коррекционной школы. А "маленькая" Вика - моя племянница - уже выполняет заказы своих одноклассников.- Да, я это очень люблю. Кстати, мы с ребятами снимаем мультфильмы, главными героями которых являются наши куклы. Наши вязаные персонажи могут даже двигаться. Планируем создать еще один мультик, продолжительностью в одну минуту. Он будет со звуком.- Остаться без работы означает без средств существования. Если есть "подушка безопасности", которая позволяет некоторое время посидеть дома, нужно начинать активно себя искать. Для меня эта пандемия, несмотря на то, что я работаю и выполняю семейные обязанности, стала знаковой, позволила сосредоточиться на важном. Захотелось отвлечься от происходящего, и я занялась изданием книги. В результате люди, которые ее прочитали, выходят на связь. Помогаю им информационно. Я открыта в соцсетях. Вязание составляет большую часть моей жизни, одновременно работаю над несколькими проектами. Для меня очень важно научить этому делу как можно больше детей.- По первому образованию я педагог. Позже получила экономическое. Работаю бухгалтером. Раньше была воспитателем в детском саду.- Да, согласна. И это так интересно. Огромное удовольствие получаю от наших кружковых занятий. Естественно, мои детки первыми бегут в школу, когда объявляют конкурсы на лучшую поделку. Еще с детства мечтала стать воспитателем в детском саду, но помешал финансовый вопрос.- У всех бывают сложные моменты. И мне приходилось обращаться к психологу за помощью после потери близких. Но я научилась с этим справляться. Несколько лет назад наша семья пережила трагедию. Погибло три человека. Племянник мужа и два его брата. Сложно объяснить, что с нами всеми было. Месяца два я не то что вязать, думать ни о чем не могла. Чувствовала, что вхожу в депрессию. И тога нашла в себе силы, стала раскачивать себя, вновь начала вязать. Я создала куколку-маму. Это была беременная женщина с маленьким ребенком на руках. Мне было необходимо изобразить начало жизни. И пока я вязала эту куклу, другие заказы не принимала. Пришло ощущение, что потихоньку из тяжелого состояния выхожу. Научилась принимать ситуацию и жить дальше. А кукла... она выражает твои мысли, эмоции, забирает частичку тебя. И дальше идет в мир с частью твоей энергии.- Проходит много выставок, но я как-то оказалась вне их. Может быть, у меня другое видение? Иногда хочется стать частью выставочной жизни, ведь я часть мира мастеров. Люблю походить по экспозициям, посмотреть, увидеть почерк коллег, получить заряд эмоций. Обменяться опытом. Но на выставки мне не с чем идти. Мои куклы под заказ и расходятся сразу. Есть задумки нескольких куколок, которые абсолютно нестандартны. Как автор могу сказать: естественно, все это делаю не для себя. Нам нужно, чтобы нас увидели. Поэтому идем в интернет. Очень хочу, чтобы мои детки не только в кружке вязали, а могли свои работы представить. Убеждена - во всестороннем развитии ребенка не последнюю роль должно играть умение себя и свой труд презентовать. И мы, как мастера, люди, поймавшие и воплотившие в жизнь креативную мысль, должны их этому научить.- Да, это так. Синдром "самозванца" присутствует практически у всех нас. Делаю куклу, кажется, она самая прекрасная. Восхищаешься работой, говоришь: "Аааа, это сделала я!" Вслед за этим приходит мысль: "А как это оценят другие люди?" Но сомнения позволяют расти в мастерстве. С мыслью - "Скажут, почему ты это продаешь?" - научилась бороться. Говорю себе: я это я, мои работы - мои работы. Да, есть лучше, но мои не спутаешь с другими. У моих кукол другая ниша, другие лица. У меня в Одноклассниках есть группа, в которой состоят 60 тысяч человек. В их числе мастера со всего мира. Со многими из них мы стали очень близки. Мы тоже проводим мастер-классы. Учимся делать качественную фотографию. Вижу рост людей. И прихожу к выводу, что постоянно расти - это правильно. Мы живем во время, когда идут за мастером. Уверена, что каждый человек уникален. Просто нужно распознать в себе это.- Мы сделали два маленьких тиража книги о вязании. Мечтаю о том, чтобы она заняла достойное место в своей нише. Хотела бы выйти на книжный рынок, чтобы сделать серьезный тираж и дать людям возможность купить ее в книжных магазинах. . Мы с детьми планировали провести серию встреч в школах города, чтобы рассказать о книге. Детки, которые принимали участие в ее тестировании, хотели поделиться своим успешным опытом. Подкосила пандемия. Надеюсь, в следующем году ситуация изменится и все задуманное осуществится.- Спасибо.