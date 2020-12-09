Пенсионный фонд России: О завершении заблаговременной работы будущим пенсионерам сообщит СМС

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Для предварительной оценки документов, необходимых для назначения страховой пенсии по старости, в рамках заблаговременной работы, гражданам необходимо представить: паспорт; трудовую книжку и другие документы, подтверждающие периоды работы и иной деятельности, в том числе на соответствующих видах работ (справки, подтверждающие периоды льготной работы). Для подтверждения дополнительных обстоятельств: военный билет; свидетельство о браке (при наличии смены фамилии); свидетельства о рождении детей; справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 01.01.2002 г. (для выбора наиболее выгодного варианта среднемесячного заработка).Заблаговременное обращение позволит специалистам провести предварительную оценку имеющихся документов, дать необходимые консультации, в случае недостающих сведений или необходимости подтверждения или уточнения сведений - направить соответствующие запросы в организации, в архивные учреждения для подтверждения периодов работы, продолжительности трудового стажа, размера заработка и т.д.Заблаговременная работа позволит максимально учесть пенсионные права граждан на их индивидуальных лицевых счетах. Эта работа должна быть завершена не менее чем за месяц до наступления права на страховую пенсию по старости. Одно из последних нововведений – это СМС-оповещение граждан о завершении заблаговременной работы. В случае отсутствия в распоряжении специалистов ПФР абонентского номера, информирование гражданина будет происходить через работодателя или по почте.В ноябре текущего года более 1800 граждан, уходящих на пенсию в 2021 году, проинформированы о завершении заблаговременной работы с их документами для назначения пенсии.Обращаться за предварительной оценкой пенсионных прав для назначения пенсии следует в управление Пенсионного фонда РФ. Напоминаем, что в условиях распространения коронавирусной инфекции прием в клиентских службах ведется только по предварительной записи.