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Объявлен ежегодный смотр-конкурс на лучшее оформление населенного пункта к празднованию Нового года и Рождества Христова

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Объявлен ежегодный смотр-конкурс на лучшее оформление населенного пункта к празднованию Нового года и Рождества Христова.

В настоящее время в большинстве населенных пунктов уже начались подготовительные мероприятия к наступающим новогодним праздникам. На центральных площадях городских и сельских населенных пунктов устанавливаются многометровые ели, декоративные светодиодные фигуры, оформляются фасады зданий.

Конкурс проходит по следующим номинациям:

- лучшее праздничное оформление населенного пункта с численностью жителей 40000 человек и более;

- лучшее праздничное оформление населенного пункта с численностью жителей от 5001 человека до 39999 человек;

- лучшее праздничное оформление населенного пункта с численностью жителей от 1001 человека до 5000 человек;

- лучшее праздничное оформление населенного пункта с численностью жителей 1000 человек и менее.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10 по 20 декабря в министерстве по делам территориальных образований области. Подведение итогов состоится в последней декаде декабря.

Конкурсные заявки будут оцениваться экспертной комиссией по нескольким критериям, основным из которых является соответствие техническим требованиям и требованиям пожарной безопасности, требованиям строительных норм и правил. При оценке оформления будут учитываться оригинальность идеи, комплексность размещения новогодних элементов и их гармоничное сочетание с окружающей застройкой и природой.

Напомним, в прошлом году на участие в конкурсе было подано 50 заявок, некоторые муниципалитеты подали несколько заявок по разным населенным пунктам. Ожидается, что в этом году в конкурсе также примут участие населенные пункты всех районов области.
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