Десятки саратовских педагогов получат прививку от COVID-19

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Сорок человек пройдут медицинские тесты и при отсутствии противопоказаний смогут получить защиту от вируса.По информации комитета по образованию администрации Саратова, в первую очередь необходимо прививать именно педагогов, тех, кто ежедневно работает в детьми. Они находятся в зоне большого риска, общаясь с большим количеством людей, а также сами могут стать источником заражения, сами того не подозревая.