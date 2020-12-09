9 декабря 2020 СРЕДА
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Десятки саратовских педагогов получат прививку от COVID-19

Новости
Десятки саратовских педагогов получат прививку от COVID-19

На этой неделе сотрудники образовательных учреждений Саратова получат возможность сделать прививку от новой коронавирусной инфекции.

Сорок человек пройдут медицинские тесты и при отсутствии противопоказаний смогут получить защиту от вируса.

По информации комитета по образованию администрации Саратова, в первую очередь необходимо прививать именно педагогов, тех, кто ежедневно работает в детьми. Они находятся в зоне большого риска, общаясь с большим количеством людей, а также сами могут стать источником заражения, сами того не подозревая.