Главный режиссер Геннадий Шугуров о ремонте "Теремка": " Это не реконструкция и не ремонт, а новый театр!"

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- К этому зданию стало приятно подходить. Я считаю, что фасад -получился очень изысканным и изящным. После реконструкции здесь стало все более приспособленным к современной жизни и быту. Появились небольшие помещения, которых нам раньше очень не хватало, а когда входишь в помещение мастерской понимаешь, что она стала больше в два раза. Радует и то, что у нас появился новый сценический свет, эту новую возможность мы будем тоже обязательно использовать», - отметил Шугуров.По словам режиссера, у коллектива театра большие планы на будущее, они уже подготовили три новых спектакля: «Клочки по закоулочкам», «Слоны как тигры» и «Черный снег».«Я считаю, что это не реконструкция и не ремонт, а новый театр!», - подчеркнул Шугуров.