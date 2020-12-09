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В Самойловском районе для остановки машины под управлением нетрезвого водителя инспекторы ДПС применили табельное оружие

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В Самойловском районе во время несения ночного дежурства инспекторами ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России «Балашовский» была замечена иномарка, которая виляла из стороны в сторону, неоднократно выходя на полосу встречного движения.

Правоохранители приняли попытку остановить транспортное средство. Но водитель машины не подчинился законным требованиям полицейских и, набрав скорость, попытался скрыться. Полицейскими было организовано преследование.

Во время погони злоумышленник не прекращал выезжать на встречную полосу и совершал манёвры, опасные для жизни и здоровья участников дорожного движения. На неоднократные требования полицейских об остановке правонарушитель не реагировал, предупреждения о возможном применении табельного оружия, произнесенные инспекторами ГИБДД, мужчина проигнорировал.

В итоге при выезде за пределы жилых кварталов, одним из полицейских, после предупредительного выстрела, было произведено ещё несколько выстрелов по колёсам автомашины. После остановки транспортного средства правонарушитель был задержан.

От освидетельствования на состояние опьянения он отказался. На нарушителя был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации», а также по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».