Два саратовских учителя будут представлять губернию во Всероссийском экспертном педагогическом совете при Министерстве просвещения России

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От каждого региона страны в него вошли по два представителя. Саратовскую область представляют Гульнара Шиншалиева, учитель начальных классов средней школы №26 г. Балаково, и Ольга Мирошниченко, учитель русского и литературы, замдиректора по учебно-воспитательной работе лицея «Солярис» г. Саратов.«Уверена, что работа Всероссийского экспертного педсовета только улучшит открытый диалог педагогического сообщества и экспертов с федеральным ведомством. Это прямой путь к открытой и эффективной работе. Благодарю педагогов за живой интерес к новой структуре. В ваших руках ответственная миссия - вы будете представлять интересы педагогического сообщества региона, транслировать опыт и индивидуальную позицию о развитии системы образования на федеральном уровне, перенимать успешные практики и методики воспитания и образования. По информации Минпросвещения России, педсовет поможет ведомству в выработке эффективных решений по важнейшим вопросам, таким как оплата труда, профессиональное развитие педагогов, улучшение материально-технической оснащённости школ», - написала в своем аккаунте в инстаграм профильный зампред областного Правительства Ирина Седова.