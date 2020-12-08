Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: ЕС взял на себя обязательство реализовать программу по искоренению антисемитизма

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Декларация о борьбе с антисемитизмом на всех уровнях, от политики до общественной жизни, в начале декабря была единогласно принята всеми странами-членами ЕС на заседании Совета Евросоюза под председательством Германии.«Это важное решение, которое признаёт опасность стремительного роста антисемитизма, а также тот факт, что он нацелен не только на евреев, но и губителен для любого общества, — подчеркнул Вячеслав Моше Кантор. — ЕС решительно заявляет, что антисемитизм противоречит европейским ценностям, и берёт на себя обязательство реализовать всеобъемлющую программу по его искоренению на всём континенте».ЕЕК и еврейские организации на протяжении многих лет на всех мероприятиях и заседаниях поднимали вопрос о необходимости самой решительной борьбы с антисемитизмом, и Вячеслав Моше Кантор выразил радость по поводу того, что это послание было услышано.«Декларация, принятая Советом Европейского союза под председательством Германии, подтверждает ряд важнейших принципов, включая идею о том, что антисемитизм является посягательством на европейские ценности. Новая декларация будет способствовать эффективной защите еврейской жизни и делать её более значимой частью европейской идентичности. Декларация также заверяет о необходимости активно бороться с антисемитизмом во всех его формах, в том числе в контексте пандемии COVID-19», - отметил Вячеслав Моше Кантор.Как подчеркнул Вячеслав Моше Кантор, евреи в Европе являются органичной частью населения на протяжении вот уже нескольких тысяч лет и продолжают вносить свой вклад в её развитие и процветание.