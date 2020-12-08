По инициативе саратовских экологов результаты мониторинга окружающей среды станут более открытыми

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Росатом выстраивает комплексную систему обращения с отходами I и II классов, которая включает в себя создание государственной информационной системы и производственно-логистической инфраструктуры для их переработки. Федеральный экологический оператор весной 2020 года завершил первый этап — сформировал функционал личных кабинетов участников системы. В сентябре с началом тестирования отдельных модулей к системе присоединились предприятия из более чем 40 регионов России.В 2020 году также был разработан и направлен в Правительство РФ проект распоряжения об утверждении федеральной схемы. Для переработки отходов Федеральный экологический оператор создает сеть экотехнопарков, оснащенных наилучшими российскими и зарубежными технологиями и отвечающих принципам экономики замкнутого цикла. Продукты такой переработки могут быть применены при производстве электроники, агрохимикатов, в металлургии.Первые четыре экотехнопарка будут созданы на базе бывших объектов по уничтожению химоружия в Саратовской, Кировской, Курганской областях и Удмурти. Проектная документация подготовлена, проведены общественные обсуждения и получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.Елена Тихомирова, профессор СГТУ им. Ю.А. Гагарина рассказала об инициативе ученых и общественников в части экомониторинга вокруг объектов: