По инициативе саратовских экологов результаты мониторинга окружающей среды станут более открытыми
Вчера в Москве участники расширенного заседания комиссии по экологии общественного совета «Росатома» обсудили итоги реализации нацпроекта «Экология» в 2020 году: создание комплексной системы для обращения с отходами I и II классов и проекты по ликвидации накопленного экологического вреда.
- Мы ценим возможность выстраивать прямой диалог с учеными и неравнодушными представителями общественности, чтобы получить рекомендации относительно наилучших доступных технологий и самых новейших разработок, а также максимально открыто и подробно рассказать о нашей деятельности, - сказал Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора корпорации.
Росатом выстраивает комплексную систему обращения с отходами I и II классов, которая включает в себя создание государственной информационной системы и производственно-логистической инфраструктуры для их переработки. Федеральный экологический оператор весной 2020 года завершил первый этап — сформировал функционал личных кабинетов участников системы. В сентябре с началом тестирования отдельных модулей к системе присоединились предприятия из более чем 40 регионов России.
- ГИС ОПВК позволит осуществлять контроль и производить расчеты для выстраивания оптимальной логистики, что впоследствии будет ключевым фактором для снижения себестоимости обращения с отходами I-II классов. Полностью работа по созданию информационной системы должна быть завершена к концу 2021 года, — отметил Андрей Лебедев.
В 2020 году также был разработан и направлен в Правительство РФ проект распоряжения об утверждении федеральной схемы. Для переработки отходов Федеральный экологический оператор создает сеть экотехнопарков, оснащенных наилучшими российскими и зарубежными технологиями и отвечающих принципам экономики замкнутого цикла. Продукты такой переработки могут быть применены при производстве электроники, агрохимикатов, в металлургии.
Первые четыре экотехнопарка будут созданы на базе бывших объектов по уничтожению химоружия в Саратовской, Кировской, Курганской областях и Удмурти. Проектная документация подготовлена, проведены общественные обсуждения и получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Елена Тихомирова, профессор СГТУ им. Ю.А. Гагарина рассказала об инициативе ученых и общественников в части экомониторинга вокруг объектов:
- Вопросы, связанные с экологией, особенно волнуют общественность. В Саратове и в Кирове уже прошли большие научные форумы, где собирались ученые, имеющие опыт наблюдения за заводами по уничтожению химического оружия. Мы сошлись в том, что за годы работы системы комплексного экологического мониторинга очень многое изменилось. Во-первых, наука далеко шагнула вперед. Появились информационно-аналитические платформы, базы данных. Существуют компьютерные методы моделирования рисков, разработаны и действуют автоматические станции слежения за состоянием воздуха, воды. Появились новые методы оценки состояния почв. Назрела ситуация, когда все эти новшества необходимо внести в программу комплексного мониторинга и обеспечить работу с населением и СМИ, чтобы они имели возможность доступа к этой открытой информации, даже в режиме онлайн. Вопрос сейчас активно обсуждается.