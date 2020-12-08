В Саратовском театре кукол «Теремок» завершен капитальный ремонт

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В театре укреплен фундамент здания, проведены фасадные и кровельные работы, кардинально обновились машинерия сцены, инженерные коммуникации, система противопожарной безопасности, установлена новая система вентиляции, новые трехкамерные стекла, в зрительном зале появились высококачественные звукопоглощающие панели и удобные кресла.До официального открытия театра -25 декабря ещё три недели. Саратовские СМИ первыми увидели каким может быть современный детский театр – легким, мобильным, неформальным, не нравоучительным, говорящим с детьми на понятном языке и на волнующие их темы.Журналисты высоко оценили, как благодаря нацпроекту "Культура", изменилось театральное пространство. Новое остекление холла добавило свет и объем. Огромный экран не только сохранил исторический барельеф с Лениным. Современные технологии позволяют транслировать на экране всю виртуальную жизнь театра. Ожила портретная галерея: вместо привычных фото - интерактивные изображения актеров и сцен из спектаклей. После капитального ремонта "Теремок " заиграл новыми красками, дизайнерскими идеями и театральными перевоплощениями.Торжественное открытие и премьеру нового спектакля «Клочки по закоулочкам» в учреждении готовят к 25 декабря, но состоятся ли мероприятия, будет зависеть от РоспотребнадзораМинистр культуры Татьяна Гаранина не исключила, что надзорное ведомство предпишет проводить мероприятия в режиме онлайн.«Мы готовимся и к этому варианту, - отметила чиновница. - Сейчас снимаем спектакли, записываем артистов. Но в случае, если 24 или 25 декабря нам скажут: «Разрешено ограниченное количество зрителей», мы откроем все наши залы, и на всех сценах и театров, и концертных организаций будут новые программы».