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Стартовала продажа единых социальных проездных билетов на январь 2021 года

Новости


В Саратовской области началась реализация единых социальных проездных билетов на январь 2021 года.

Информацию о расположении пунктов продажи билетов можно уточнить на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области http://www.social.saratov.gov.ru в разделе «Карта пунктов продаж единых социальных проездных билетов», а также по телефону горячей линии (845-2) 65-39-22.

Напоминаем о необходимости соблюдать меры личной безопасности, социальную дистанцию, посещать пункты продаж в средствах индивидуальной защиты. В целях соблюдения мер предосторожности ограничено предельно допустимое количество покупателей проездных в помещении пункта продажи.

Учитывая введенные в регионе ограничения по передвижению граждан, пожилые люди могут обратиться за социальным проездным билетом через своих доверенных лиц (родственников, волонтеров, знакомых), передав им копии своих документов о праве на льготу.

Бесплатная выдача проездных билетов для учащихся следующих категорий: дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети-сироты, производится в настоящее время по предварительной записи в учреждениях социальной поддержки населения области.

Личный прием по предварительной записи ведется с соблюдением всех мер безопасности. При посещении учреждений социальной сферы необходимо строго придерживаться назначенного времени и регламента приема в целях безопасности.
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