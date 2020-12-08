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Холдинг "РЖД" вслед за спросом может увеличить до семисот количество дополнительных поездов на новогодние праздники

Новости


При увеличении спроса пассажиров на перевозки в новогодние и рождественские праздничные дни АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") может назначить до семисот дополнительных поездов дальнего следования. Они будут курсировать по самым популярным маршрутам с 25 декабря по 10 января.

Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января.

Дополнительные поезда запланированы из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Новозыбков, Брянск, Белгород, Старый Оскол, Курск, Пензу, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Архангельск, Новороссийск, Адлер, Тамбов, Саратов, Самару, Уфу и другие города. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву, Анапу, Мурманск и Курск.

Также предусмотрены дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Приобье и Сургут, из Ростова-на-Дону – в Имеретинский Курорт и Кисловодск.

Железнодорожники ежедневно отслеживают наличие свободных мест в поездах. В случае роста спроса на ряде направлений будет рассмотрена возможность увеличения количества дополнительных рейсов либо включения дополнительных вагонов в уже назначенные составы.

По наиболее популярным маршрутам зимнего отдыха в период новогодних и рождественских праздников будут курсировать специальные и туристические поезда.

Так, любители активного отдыха смогут воспользоваться поездами № 99/100 "Горнолыжный экспресс" Москва – Апатиты, № 17/18 "Лыжная стрела" Ростов-на-Дону – Роза Хутор или "Ласточкой" № 808С/808Э Ростов-на-Дону – Краснодар – Роза Хутор, которые будут курсировать в праздничные дни к популярным горнолыжным курортам. Для удобства пассажиров в составах предусмотрены дополнительные багажные места для спортивного инвентаря.

Для перевозки организованных детских групп планируется назначить 10 специальных поездов, которые отправятся из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска и Санкт-Петербурга в направлении Котласа и Великого Устюга.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести на официальном сайте ОАО "РЖД", с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.