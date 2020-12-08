Более 3 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Саратовского региона ПривЖД с начала 2020 года

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В Саратовском регионе Приволжской железной дороге услуги сопровождения маломобильных пассажиров доступны на железнодорожных вокзалах в Саратове, Аткарске, Балакове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках.Большинство вокзальных комплексов оснащено специализированными устройствами и приспособлениями для обслуживания маломобильных пассажиров: кнопками вызова персонала, подъемниками, лифтами, гусеничными ступенькоходами, переносными пандусами (аппарелями), индукционными системами, креслами-колясками и носилками. На железнодорожных вокзалах в Саратове, Аткарске, Ершове и Урбахе окно билетной кассы адаптировано для пассажиров, передвигающихся на кресле-коляске.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией железнодорожники уделяют особое внимание регулярной санитарной обработке специализированных помещений для инвалидов, лифтов, колясок, кресел, душевых кабин, а также поверхностей, с которыми могут соприкасаться люди с ограниченными возможностями.***Обратиться в Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» можно круглосуточно по телефону: 8-800-775-00-00 (добавочный 1 в тоновом режиме) или электронному адресу: info@rzd.ru. В центре можно получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования. Данные услуги предоставляются бесплатно.