8 декабря 2020 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 08 декабря
В Саратовском театре кукол «Теремок» завершен капитальный ремонт
16:04 | 08 декабря
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: ЕС взял на себя обязательство реализовать программу по искоренению антисемитизма
15:18 | 08 декабря
Стартовала продажа единых социальных проездных билетов на январь 2021 года
14:23 | 08 декабря
Холдинг "РЖД" вслед за спросом может увеличить до семисот количество дополнительных поездов на новогодние праздники
13:27 | 08 декабря
Более 3 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Саратовского региона ПривЖД с начала 2020 года
12:52 | 08 декабря
По инициативе саратовских экологов результаты мониторинга окружающей среды станут более открытыми
12:30 | 08 декабря
Саратовский академический театр оперы и балета получил шесть "Золотых Арлекинов"
11:39 | 08 декабря
В Саратове спортобъекты готовятся к работе в зимний период
10:48 | 08 декабря
Подведены итоги областного смотра-конкурса по охране труда
09:53 | 08 декабря
Саратовцам присвоены новые спортивные звания
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Более 3 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Саратовского региона ПривЖД с начала 2020 года

Новости


За 11 месяцев 2020 года более трех тысяч маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Саратовского региона Приволжской магистрали. Из них 2,7 тысяч человек оформили соответствующую заявку в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД».

В Саратовском регионе Приволжской железной дороге услуги сопровождения маломобильных пассажиров доступны на железнодорожных вокзалах в Саратове, Аткарске, Балакове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках.

Большинство вокзальных комплексов оснащено специализированными устройствами и приспособлениями для обслуживания маломобильных пассажиров: кнопками вызова персонала, подъемниками, лифтами, гусеничными ступенькоходами, переносными пандусами (аппарелями), индукционными системами, креслами-колясками и носилками. На железнодорожных вокзалах в Саратове, Аткарске, Ершове и Урбахе окно билетной кассы адаптировано для пассажиров, передвигающихся на кресле-коляске.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией железнодорожники уделяют особое внимание регулярной санитарной обработке специализированных помещений для инвалидов, лифтов, колясок, кресел, душевых кабин, а также поверхностей, с которыми могут соприкасаться люди с ограниченными возможностями.

***

Обратиться в Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» можно круглосуточно по телефону: 8-800-775-00-00 (добавочный 1 в тоновом режиме) или электронному адресу: info@rzd.ru. В центре можно получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования. Данные услуги предоставляются бесплатно.