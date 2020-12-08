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Саратовский академический театр оперы и балета получил шесть "Золотых Арлекинов"

Новости
Саратовский академический театр оперы и балета получил шесть "Золотых Арлекинов"

В Саратове 4 декабря состоялась онлайн-церемония награждения лауреатов X юбилейного театрального фестиваля «Золотой Арлекин».

Участие в конкурсе принимали 13 коллективов, которые представили на суд жюри 24 спектакля. Постановки оценивали известные столичные деятели культуры и искусства.

Саратовский академический театр оперы и балета получил сразу шесть наград. Четыре из них – за балет «Вешние воды»: как лучший спектакль фестиваля, за лучшую работу дирижера – народный артист России Юрий Кочнев, за лучшую работу актера в музыкальном театре – Кристина Кочетова и Алексей Михеев.

Виктор Куценко стал обладателем награды в номинации «Роль второго плана в музыкальном театре» (спектакль «Царская невеста»).

Народный артист России, руководитель балетной труппы театра Игорь Стецюр-Мова награжден «За верное и преданное служение театру».

С полным списком победителей фестиваля можно ознакомиться на сайте министерства культуры Саратовской области.