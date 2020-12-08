8 декабря 2020 ВТОРНИК
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По инициативе саратовских экологов результаты мониторинга окружающей среды станут более открытыми
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В Саратове спортобъекты готовятся к работе в зимний период
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В Саратове спортобъекты готовятся к работе в зимний период

Новости


Ведется заливка катков и инвентаризация оборудования на лыжных базах.

В зимний период для жителей и гостей города будут работать стадионы, катки, 15 лыжных баз, более 40 хоккейных коробок и 79 площадок для зимнего футбола. На территории всех районов Саратова ведется подготовка катков к работе в зимний период.
Например, в Заводском районе на коньках можно будет покататься на стадионе «Волга», во Фрунзенском – в Детском парке, в Октябрьском – на стадионе «Спартак» и катке СГТУ на Кумысной поляне, в Волжском – на стадионе «Динамо».

Хоккейные коробки, ледовые площадки и площадки для зимнего футбола располагаются в основном при учебных заведениях, а также в Сквере Победы, Парке «Солнечный», ФОК «Заводской», стадионе «Торпедо», ФОК «Звездный», ФОК «Юбилейный» и др.
Будут подготовлены лыжные базы: ГУПСО «РЦСП» – на 5-й Дачной; СГЮА на 4-й Дачной; СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГМУ на 5-й Дачной, ДООЦ «Мечта» – 9-й Дачная, ДООЦ «Звездочка» 9-й Дачная, Лыжный стадион «Зимний» на 5-й Дачной, «Энергия», база в МУДО ДООЦ «Дубки» на Кумысной поляне, в санатории «Октябрьское ущелье», СГТУ в Смирновском ущелье, МОУ ДООЦ «Восход» на 4-й Дачной, ДОЛ «Березка». Будут работать также горнолыжная база «Роща» на 1-ой Дачной и лыжная база «Гора Вишневая».
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