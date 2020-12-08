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Подведены итоги областного смотра-конкурса по охране труда

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В министерстве труда и социальной защиты Саратовской области подведены итоги ХVIII областного смотра-конкурса по охране труда.

Победители и лауреаты определены по восьми сферам деятельности.

Так, в сфере промышленности лучшим стал филиал федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» - «Базальт»». Лауреатом признано ООО «Саратоворгсинтез».

В сфере энергетики победил филиал ООО «Газпром ПХГ» «Саратовское управление аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин». Диплом лауреата присужден филиалу публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

В сельском хозяйстве победитель этого года - индивидуальный предприниматель глава КФХ Кариб Айрапетович Косян. Лауреат в той же сфере - ООО «Прихоперский элеватор».

Победителем конкурса в сфере торговли стал индивидуальный предприниматель Юрий Александрович Борисов. В качестве лауреата отмечен индивидуальный предприниматель Виктор Павлович Николаев.

В сфере образования победителем выбран Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум. Диплом лауреата получил детский сад присмотра и оздоровления № 151 из Саратова.

Среди организаций здравоохранения лучшим по охране труда стал областной клинический противотуберкулезный диспансер, звание лауреата получила областная клиническая туберкулезная больница.

В сфере социального развития среди победителей оказался Хвалынский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Лауреатом конкурса определен Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Победителем в сфере культуры стал Саратовский областной театр оперетты, лауреатом - Саратовская областная филармония имени А. Шнитке.
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