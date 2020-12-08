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Областная универсальная научная библиотека с 24 декабря запускает праздничную онлайн - акцию «С новым годом, читатель!»

Новости


Областная универсальная научная библиотека с 24 декабря запускает праздничную онлайн - акцию «С новым годом, читатель!».

В рамках акции будут подготовлены видеоролики, где выдающиеся, почетные и просто неравнодушные жители города Саратова поздравят читателей нашей библиотеки с наступающим Новым годом!

Это особенный праздник, когда и взрослые, и дети одинаково верят в волшебство, а добрые слова и пожелания обязательно сбываются!

С помощью чего можно найти вдохновение или проникнуться доброй и светлой атмосферой? Конечно же, с помощью книг. Именно они помогают нам поверить в сказку, перенестись в чудесный мир фантазий и грез, получить новые знания и просто хорошо провести время.

В канун Нового года Областная универсальная научная библиотека хочет порадовать своих читателей не только книгами и онлайн - мероприятиями, но и красочными добрыми видео, в которых уважаемые саратовцы поздравляют всех гостей и друзей библиотеки.

Видеоматериалы будут опубликованы в библиотечных профилях в социальных сетях, а также на сайте ОУНБ.