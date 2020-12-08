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Музей К.А. Федина стал участником Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!»

Новости


Музей К.А. Федина стал участником Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!»

5 декабря музей посетили учащиеся ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Ребята познакомились с экспозицией, узнали историю создания музея. Для посетителей было проведено музейное занятие «История фарфоровой чашки». А еще ребята стали участниками нашего конкурса «Укрась музейную елочку» и принесли игрушки, сделанные своими руками. Мы рады замечательному сотрудничеству и ждем всех снова в стенах музея К.А. Федина.

Посетить музей можно и онлайн. На сайте представлены видеоэкскурсии. Они дают возможность не только познакомиться с экспозицией, но и узнать истории, связанные с редкими экспонатами из фондов музея.

С 5 декабря на сайте и в социальных сетях доступна новая видео-экскурсия о художнике Б.А. Протоклитове, книжном графике и краеведе. Особая любовь была у Протоклитова к родному Саратову, который он хорошо помнил с раннего детства и показал изменения его облика в своих рисунках и иллюстрациях к роману К.А. Федина «Первые радости».
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