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Благотворительный проект «Мы вместе детям» - лучший добровольческий проект России

Новости


5 декабря в прямом эфире марафона #МЫВМЕСТЕ были объявлены лауреаты Всероссийского конкурса «Доброволец России».

В номинации «Рожденные помогать» представлены проекты в сфере социального добровольчества, направленные на оказание помощи незащищенным слоям населения. Финалистом возрастной категории старше 18 лет стала саратовчанка Шебалова Елена с проектом «Мы вместе детям».

Благотворительный проект «Мы вместе детям» - это ассоциация добрых людей, которая собрала представителей благотворительных, общественных организаций города, представителей различных профессий, бизнеса и государственных организаций, организаторов и лидеров молодёжных движений. В рамках проекты созданы условия развития личности детей, адаптации детей к внешней среде, оказание психологической, социальной, духовной, юридической помощи семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья и состоящими на учете паллиативной службы Саратовской области.

В реализации проекта принимают участие волонтеры – взрослые и дети, творческие коллективы, общественные и коммерческие организации.

Проект реализуется при поддержке Уполномоченного по правам ребенка Саратовской области.
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