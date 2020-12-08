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Саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» организовал онлайн-презентацию буклета «Возьми себе в пример Героя…»

Новости


Саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» организовал онлайн-презентацию буклета «Возьми себе в пример Героя…".

Издание подготовлено в год 75-летия Великой Победы в ходе реализации проекта «Достойны звания Героя…» на средства гранта Президента РФ. Пособие создано в партнерстве с Саратовским областным советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Брошюра посвящена саратовцам и уроженцам региона – Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, Героям России и Героям Труда Российской Федерации. Автором труда является заместитель директора по научной работе Ольга Васильевна Гришанина.

Презентация объединила специалистов по вопросам патриотического воспитания и учителей истории. Также им были представлены «Методические рекомендации по проведению уроков по региональной истории, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Дню Героев Отечества, Дню неизвестного солдата, Дням воинской славы России и другим памятным датам». Буклет и методические рекомендации будут переданы всем участникам онлайн-мероприятия. В офлайн-формате издания были презентованы сотрудникам Росгвардии. Тематические сборники с кропотливо собранной информацией помогут педагогам проводить уроки по региональной истории.
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