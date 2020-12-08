Саратовская область заняла пятую позицию в рейтинге посещаемости переоборудованных кинозалов ПФО

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Согласно данным отчета, зрители Саратовской области чаще приходят в кинотеатры на просмотр отечественных кинокартин - доля киносеансов отечественных фильмов составляет 63%.Среди муниципальных модернизированных кинотеатров прокатной сети Саратовского областного методического киновидеоцентра в ноябре лучшие показатели по посещаемости продемонстрировал кинотеатр «Луч» с. Питерка.Напомним, в середине декабря текущего года еще один современный кинозал будет открыт в р.п. Озинки.Ознакомиться со всеми кинозалами региона, модернизированными в рамках национального проекта «Культура», можно в разделе «Модернизированные кинозалы» на сайте www.sarkvc.ru.