В Саратовской области семейная пара стала фигурантами уголовного дела о хранении и сбыте наркотиков

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В ходе реализации оперативной информации сотрудниками МО МВД России «Базарно-Карабулакский» во взаимодействии с сотрудниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области при проведении обысковых мероприятий по месту жительства семейной пары в надворных постройках обнаружены части растений, внешне схожих с коноплей, которые супруги хранили с целью сбыта физическим лицам.Всего из построек, расположенных на территории частного домовладения, полицейскими изъято более 3 килограммов марихуаны и 3,5 килограмма наркотической растительной массы состоящей из побегов конопли.По результатам проведенных мероприятий следственным отделом МО МВД России «Базарно-Карабулакский» в отношении супругов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.