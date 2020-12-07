7 декабря 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
13:35 | 07 декабря
Саратовская область заняла пятую позицию в рейтинге посещаемости переоборудованных кинозалов ПФО
12:39 | 07 декабря
В Саратовской области семейная пара стала фигурантами уголовного дела о хранении и сбыте наркотиков
11:47 | 07 декабря
ПФР напоминает правила назначения и продления пенсий по инвалидности
10:50 | 07 декабря
ДК "Россия" проводит онлайн-конкурс "Зимняя сказка"
09:53 | 07 декабря
Подведены итоги конкурса "Достояние русской культуры-детям"
09:00 | 07 декабря
Около двух тысяч саратовских студентов приняли участие во Всероссийском отрытом уроке «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»
09:52 | 05 декабря
Фермер из Калининского района в рамках нацпроекта получил грант на развитие семейной животноводческой фермы
21:25 | 04 декабря
Интересные кейсы компаний размещает на своем сайте GorodRabot.ru
17:00 | 04 декабря
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 73% в январе-ноябре
16:09 | 04 декабря
В Саратове пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

ПФР напоминает правила назначения и продления пенсий по инвалидности

Новости


В случае первичного установления инвалидности гражданину достаточно только подать заявление о назначении пенсии.

Сведения об установлении инвалидности содержатся в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ), а сведения о стаже и заработке гражданина отражены на индивидуальном лицевом счете. Исходя из этого, и будет определен размер пенсии и дата ее установления.

При этом можно направить электронное заявление на портале Госуслуг или сайте ПФР и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично, что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В случае отсутствия возможности обращения в электронном виде, заявление о назначении пенсии может быть оформлено дистанционно, посредством телефонной связи заявителя и работника клиентской службы ПФР по месту жительства. Если гражданин желает предоставить дополнительные документы, подтверждающие стаж, заработок и наличие иждивенцев, то сотрудники ПФР помогут получить необходимые документы, направив соответствующие запросы в организации.

Для получения ежемесячной денежной выплаты людям с инвалидностью как федеральным льготникам и вовсе не требуется подавать заявление*. С конца июля 2020 года ЕДВ инвалидам и детям-инвалидам устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина инвалидом или ребенком-инвалидом, то есть полностью в проактивном режиме.
Что касается ранее назначенных пенсий по инвалидности и социальных выплат людям, признанными инвалидами, то они продлеваются без присутствия гражданина на основании данных, которые содержатся в Федеральном реестре инвалидов.
Справочно: с 30 марта 2020 года в Саратовской области назначено более 2,5 тыс. пенсий по инвалидности и более 6,5 тыс. ЕДВ гражданам, признанным инвалидами впервые. За этот же период произведено продление выплат более 10,5 тыс. гражданам с инвалидностью.

* Граждане, получающие ежемесячную денежную выплату, имеют возможность выбрать набор социальных услуг в натуральной форме или в денежном эквиваленте, полностью или частично. Для этого необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в ПФР, которое будет действовать с 1 января следующего года. Заявление возможно подать через Портал Госуслуг, Личный кабинет ПФР, в клиентской службе ПФР или в офисе «Мои документы». В случае подачи заявления об отказе от получения набора социальных услуг ранее, подача нового заявления не требуется. Выплата в денежной форме будет производиться до тех пор, пока гражданин не изменит свое решение.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код