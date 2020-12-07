ПФР напоминает правила назначения и продления пенсий по инвалидности

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Сведения об установлении инвалидности содержатся в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ), а сведения о стаже и заработке гражданина отражены на индивидуальном лицевом счете. Исходя из этого, и будет определен размер пенсии и дата ее установления.При этом можно направить электронное заявление на портале Госуслуг или сайте ПФР и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично, что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции.В случае отсутствия возможности обращения в электронном виде, заявление о назначении пенсии может быть оформлено дистанционно, посредством телефонной связи заявителя и работника клиентской службы ПФР по месту жительства. Если гражданин желает предоставить дополнительные документы, подтверждающие стаж, заработок и наличие иждивенцев, то сотрудники ПФР помогут получить необходимые документы, направив соответствующие запросы в организации.Для получения ежемесячной денежной выплаты людям с инвалидностью как федеральным льготникам и вовсе не требуется подавать заявление*. С конца июля 2020 года ЕДВ инвалидам и детям-инвалидам устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина инвалидом или ребенком-инвалидом, то есть полностью в проактивном режиме.Что касается ранее назначенных пенсий по инвалидности и социальных выплат людям, признанными инвалидами, то они продлеваются без присутствия гражданина на основании данных, которые содержатся в Федеральном реестре инвалидов.Справочно: с 30 марта 2020 года в Саратовской области назначено более 2,5 тыс. пенсий по инвалидности и более 6,5 тыс. ЕДВ гражданам, признанным инвалидами впервые. За этот же период произведено продление выплат более 10,5 тыс. гражданам с инвалидностью.* Граждане, получающие ежемесячную денежную выплату, имеют возможность выбрать набор социальных услуг в натуральной форме или в денежном эквиваленте, полностью или частично. Для этого необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в ПФР, которое будет действовать с 1 января следующего года. Заявление возможно подать через Портал Госуслуг, Личный кабинет ПФР, в клиентской службе ПФР или в офисе «Мои документы». В случае подачи заявления об отказе от получения набора социальных услуг ранее, подача нового заявления не требуется. Выплата в денежной форме будет производиться до тех пор, пока гражданин не изменит свое решение.